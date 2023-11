Es gibt in den Bezirken Villach und Villach Land zahlreiche Advent-Märkte und Advent-Veranstaltungen.

Kinder und Erwachsene freuen sich darüber.

Der 1. Advent-Markt ist ab 17. November in Villach.

Dort wird die Innenstadt eine weihnachtliche Wunder-Welt.

Um 18 Uhr wird am Rathausplatz die Weihnachts-Beleuchtung eingeschaltet.

Danach unterhalten das Duo Kärntner Herzklong und die Twin Soul Sisters die Besucher.

Es gibt auch einen Höhepunkt der Eröffnung.

Dieser Höhepunkt wird auf dem Eislauf-Platz am Rathausplatz vom Eislauf-Verein Steindorf veranstaltet.

Anschließend kann man den Villacher Genuss-Advent mit 6 Hütten besuchen.

Auf dem Hauptplatz gibt es den Villacher Hütten-Advent mit 30 Ständen.

Im Park vom Parkhotel gibt es ab 17. November wieder den Winter Wunder Wald.

Neuer Advent-Markt in Villach

Im heurigen Advent ist der Advent-Zauber am Standesamtsplatz neu.

Es gibt an den 4 Advent-Wochenenden 4 Advent-Hütten.

Es werden dort ausgewählte Lebensmittel und kleines Zubehör angeboten.

Das Christkindl-Postamt der Kleinen Zeitung gibt es dort auch.

Man kann dort auch Weihnachts-Wünsche an das Christkind schicken.

Krampus-Lauf am 1. Dezember

Es gibt auch wieder die Laternen-Bühnen am Kirchenplatz, am Hauptplatz und am Standesamtsplatz.

Dort unterhalten Chöre und Musik-Gruppen die Besucher.

Auch ein Auftritt der Musik-Schule ist geplant.

Jeden Tag kann man von 10- 20 Uhr mit dem Kinder-Zug und Kinder-Karussell fahren.

Auch Pferdekutschen-Fahrten kann man dort machen.

Am Unteren Kirchenplatz gibt es auch Ponys zum Streicheln und Reiten.

Am 1. Dezember ist der Krampus-Lauf um 18 Uhr.

Dabei nehmen 850 Krampusse aus dem Inland und Ausland teil.

Viele Märkte und Veranstaltungen

Der Veldener Advent findet heuer zum 20. Mal statt.

Die Kleine Zeitung berichtete darüber.

In der Advent-Zeit sind in fast allen anderen Gemeinden Advent-Märkte und Advent-Veranstaltungen geplant.

Am 2. Dezember findet von 14-18 Uhr der 13. Rosegger Advent-Markt vor dem Gemeinde-Amt statt.

Bei diesem gibt es neben dem Nikolo auch die Jugendkrampus-Gruppe der Brauchtums-Gruppe.

Es gibt auch einige Verkaufs-Stände und eine Christkindl-Werkstatt.

Es sind auch Lieder des gemischten Chores Rosegg zu hören.

Auch am 2. Dezember gibt es ab dem Vormittag den Advent-Markt in Ferndorf.

Dort gibt es für die Kinder eine Bastel-Station.

Man kann dort auch gemeinsam Musik machen.

Die Klein-Gruppe der Werks-Kapelle Ferndorf unterhält am Nachmittag die Besucher.

Es gibt auch einen Besuch vom Nikolo.

Dort gibt es auch einige Handwerks-Stände und Kulinarik-Stände.

Jedes Jahr ist der Barbara-Markt in Bad Bleiberg ein besonderer Markt.

Dieser ist am 2. Dezember von 10-17 Uhr.

Um 11:30 Uhr werden die Barbara-Zweige gesegnet.

Um 15:30 Uhr kommt der Nikolo.

Er bringt ein Sackerl für die jüngsten Besucher mit.

Es gibt noch Termine im Advent

Am 16.12 bis 17.12.2023 beginnt der Advent-Markt mit Weihnachts-Bäckereien, Pferdekutschen fahren, Wichtelwerk-Statt und die Kinder können sich dort schminken.

Die Kinder-Freunde von Arnoldstein organisieren den Advent-Markt.

Im Arriach:

Am Sonntag den 10.12.2023 hat der Christl-Markt in Arriach geöffnet.

Die Öffnungs-Zeiten sind von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Die Gäste können sich über Kunsthand-Werk und Schnupper-Wandern freuen.

Beim Schnupper-Wandern mit dem Lama können kleine und große Gäste mitmachen.

Es gibt auch eine Minikrampus-Gruppe und der Nikolaus ist auch dabei.

Um 14:00 Uhr ist ein Streichel-Zoo mit weihnachtlicher Blas-Musik geplant.

Feistritz/Gail:

Am 2. Dezember gibt es den Barbara-Markt.

Feld am See:

Am 2. Dezember gibt es einen Advent-Markt.

Der Frauentrachten-Gruppe bei der VS Feld am See ist auch dabei beim Advent-Markt.

Fresach:

Am 3. Dezember gibt es einen kleinen Advent-Markt am Abend.

Nötsch im Gailtal:

Am 2. Dezember und am 16. Dezember fängt der Advent-Markt um 16:00 Uhr an.

Und am 9. Dezember führen die Dorf-Teufel in St. Magdalen einen Krampus- und einen Perchten-Lauf auf.

Es gibt auch eine Feier.

St. Jakob im Rosental:

Am 1. und 9. und am 15. Dezember ist der St. Jakober Advent am Vorplatz des Gemeinde-Amtes.

Von den Trachten-Frauen wird für gutes Essen und Hand-Werk gesorgt.

Am 1. Dezember kommt auch der Nikolo.

Am 15. Dezember werden wie im vorigen Jahr geschmückte Christ-Bäume verlost.

Stockenboi:

Am 17. Dezember um 19 Uhr gibt es ein schönes Advent-Singen.

Das ist in der evangelischen Kirche in Zlan.

Am 24. Dezember wird ab 14 Uhr ein Kinder-Nachmittag angeboten.

Man kann auch dort das Friedens-Licht aus Bethlehem holen.

Treffen:

Den Advent-Markt und die Kreativwerk-Stätten vom Ateliers de La Tour gibt es vom 23. November bis 24. November von 16 bis 19 und von 8 bis 16 Uhr in der Werk-Stätte „Meierei“.

Am 1. Dezember um 17.30 Uhr gibt es den Advent-Markt der Goldhauben-Frauen in Treffen.

Der findet im Kultur-Saal statt.

Am 3. Dezember findet das Christbaum-Tauchen im Seepark Annenheim statt.

Am 8. Dezember findet ab 16 Uhr der Christkindl-Markt Treffen mit Maroni, Glüh-Wein und Austeller an Dorf-Platz in Treffen statt.

Weißenstein:

Am 3. Dezember ist der Advent-Zauber bei der Feuer-Wehr in Weißenstein.

Am 8. Dezember findet der Weihnachts-Markt im Kultur-Haus in Weißenstein statt.

Wernberg:

Der Wernberger Advent fängt am 2. Dezember um 13 Uhr an.

Ab 17 Uhr findet die Christbaum-Segnung statt.

Auch die Kerzen werden angezündet.

Musik gibt es vom „Tamburizza Ensemble Latsch“.

Aichwaldsee:

Am 23. Dezember findet von 18 bis 20 Uhr das Christbaum-Tauchen statt.

Dobratsch:

Am 17. Dezember findet um 11 Uhr der Naturpark-Advent in der Alm-Wirtschaft Schütt mit Musik und gutem Essen statt.

Man kann auch bei den Adventstandln mit Natur-Materialien basteln.

Warmbad:

Die Warmbader Christmas-Lounge ist am 3. Dezember von 10 bis 17 Uhr.

Es gibt auch einen Handwerks-Markt, Keks-Verkauf, Kinder-Programm und Kutschen-Fahrten.

Villacher Bauernadvent:

Am 17. Dezember findet ab 17 Uhr der Bauernadvent der Bauerngman in Villach statt.

An diesem Abend kommt das Christkind mit dem Schiff nach Villach.

Wenn sie mehr über den Villacher Bauernadvent wissen wollen, können sie auf der Internet-Seite vom Villacher Bauernadvent nachschauen.

Die Internet-Seite ist: https://www.bauernadvent.at/programm