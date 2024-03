Der Falstaff-Restaurant-Guide präsentierte die neue Liste der besten Restaurants in Österreich. In der Steiermark darf die Weinbank aus Ehrenhausen über Platz 1 jubeln. Sie bekamen 98 Punkte. Den 2. Platz in der Steiermark, holte sich der Pfarrhof aus St. Andrä im Sausal. Das Restaurant wurde mit 93 Punkten ausgezeichnet.

Österreichweit dürfen sich gleich 3 Restaurants über Platz 1 freuen. Das Steirereck im Stadtpark aus Wien, das Amador aus Wien und das Ikarus Hangar-7 aus Salzburg. Alle 3 Restaurants holten die Maximal-Punkte-Anzahl.

Der Falstaff ist ein Restaurant-Tester. Sie testen die besten Restaurants in Österreich und bewerten diese. Die Jury kann maximal 100 Punkte vergeben.