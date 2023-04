Proteste sind ein Instrument der Demokratie. In letzter Zeit ist es oft der einzige Weg, die Regierung auf Probleme hinzuweisen. Sich auf die Straße kleben, vor Autos stellen, Anzeigen riskieren. Für immer mehr junge Menschen scheint das die einzige Möglichkeit zu sein, auf sich aufmerksam zu machen. Es macht den Anschein, nur, wer radikal genug ist, kann auch etwas bewirken. Aber muss es so sein?

Um Veränderungen zu bewirken, reicht es nicht nur, die Stimme zu erheben. Es braucht ein Gespräch. Es braucht eine Politik, die hinsieht und Rücksicht auf Junge nimmt. Und keine Politiker, die in Verleugnung und Ahnungslosigkeit leben. Wenn Menschen für das Klima auf die Straße gehen, dann betrifft das jeden Einzelnen von uns. Daher sollten wir uns um einen offenen und respektvollen Umgang miteinander bemühen.

Dass Proteste in Gewalt und Aggression eskalieren, wird es immer geben, aber um das zu vermeiden, ist ein offener Umgang miteinander erforderlich. Letztlich liegt es in unserer aller Verantwortung, sicherzustellen, dass Proteste konstruktiv und zielführend sind und im besten Fall positive Veränderungen in unserer Gesellschaft herbeiführen können.