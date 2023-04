Pro von Valentin Piwerka

Das Protestrecht ist das wichtigste Werkzeug einer funktionellen Demokratie. Wie sonst sollen sich die Bürger durchsetzen? Unser Lebensstandard wurde durch Proteste erkämpft, ohne sie würden wir uns immer noch, wie vor der industriellen Revolution, zu Tode arbeiten. Die heutigen Protestaktionen stoßen viele Menschen vor den Kopf. Proteste ja, aber nur solange es mir nicht im Weg steht, lautet oft die Reaktion darauf. Wir haben nur zwei Möglichkeiten, den Politikern zu zeigen, dass wir mit ihnen nicht einverstanden sind: durch Wahlen und Proteste.

Frauenrechte, LGBTQIA+-Rechte, Arbeiterrechte – die Geschichte zeigt uns deutlich auf, dass Proteste wirksam sind. Warum sollten wir es dann nicht nutzen? Wir haben festgestellt, dass Protestgedanken nichts Neues sind. Viele junge Menschen wurden auch vom Endgedanken der Fridays for Future-Bewegung motiviert. Deshalb verstehe ich bis zu einem gewissen Punkt die aufsteigende Radikalität. Jetzt oder nie lautet das Motto. Wie funktioniert eine Gesellschaft? Sie funktioniert durch ein Gleichgewicht aus Jung und Alt, konservativ und progressiv. Deshalb ist es die Pflicht der Jugend, mit Protesten einen Ausgleich zu schaffen.

Kontra von Svenja Fellegger

In der Geschichte sind Proteste weit verbreitet. Doch dass diese nicht immer nur positive Seiten haben, ist uns bekannt. Es ist nur ein schmaler Grad, zwischen der Absicht etwas zu bewirken und Sachbeschädigung. Doch was sind die negativen Seiten an Protesten?

Oft gehen die Menschen mit guten Intentionen in die Sache hinein, doch schnell kann es außer Kontrolle geraten. In vielen Fällen wollen Menschen die Politik erreichen, doch diese reagiert meist wenig oder gar nicht. Sie wollen die Aufmerksamkeit um jeden Preis und schrecken vor nichts zurück. Von Beschädigungen von Kunstwerken bis zu Beschädigung von privatem Eigentum. Dies zeugt von fehlendem Respekt vor fremdem Besitz.

Wenn Menschen nur ihre eigene Meinung vertreten und nicht bereit sind, die anderen zu hören und Kompromisse zu finden, führt dies dazu, dass sich die Konflikte weiter verschärfen. Es gibt Menschen, die gegen den Klimawandel demonstrieren, obwohl sie nichts dazu beitragen. Sie leben ihr gewohntes Leben weiter, verreisen oft, kaufen weiter Unmengen an Plastik, benutzen Produkte, die an Tieren getestet werden und kaufen Kleidung ein, die von Kindern in einem anderen Land hergestellt und eingeflogen worden sind. Alles in allem sind Proteste hilfreich, doch für die meisten leider nur ein Zeitvertreib.