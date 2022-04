Die Digitalisierung verändert den Alltag in vielen Lebenslagen. So auch die Arbeitswelt. Nicht nur Arbeitsplätze werden modernisiert und technisch verbessert, sondern es entwickeln sich auch zunehmend neue Berufe. Darunter fällt auch die Tätigkeit von Influencerinnen und Influencern: Personen, die auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. regelmäßig auf sich aufmerksam machen, über ihr Leben berichten und Fremden einen Einblick ihn ihre Lebenswelt gewähren.

„Die Arbeit mit Sozialen Netzwerken wird oft nicht als Job angesehen, obwohl Influencer als auch Blogger als Beruf kategorisiert werden“, erklärt Sandra Stark vom AMS in Bruck an der Mur. Aber nicht nur das private Leben steht im Fokus des Interesses der Nutzer, auch das berufliche Vorankommen wird zunehmend wichtiger. So dienen die digitalen Plattformen auch als Informationsquelle für Berufssuchende und Arbeitgeber. Diese Entwicklung nutzen mittlerweile vermehrt Firmen. „Diese Möglichkeiten bieten sich nur, wenn man genügend Reichweite hat“, sagt Sayd Ali von der Wirtschaftskammer in Bruck an der Mur. Um ein großes Publikum zu erreichen, braucht es nicht nur viel Arbeit und Ausdauervermögen, sondern auch eine Menge Glück. Durch Corona gab es zwar auf manchen Plattformen, wie auf Tik Tok, einen Boom. Trotzdem sind das Dasein als Influencer nicht zuverlässig, da auf Partnerschaften mit Firmen nicht gleich viel Verlass ist, wie auf monatliche Entlohnungen bei altbewährten Berufen.

Klassische Berufswünsche

Trotz der Attraktivität von Berufen wie Influencer oder Blogger teilen Stark und Ali die Meinung, dass die Anzahl an Jugendlichen, die eine Lehre abschließen wollen, nicht rückläufig ist. Außerdem haben viele Faktoren laut Stark Einfluss auf einen Schul- oder Lehrabbruch: „Die Berufswünsche der Jugend hat sich nicht verändert. Am häufigsten genannt werden nach wie vor Lehrer, Verkäufer oder Polizist.“ Für diejenigen, die tatsächlich als Influencer arbeiten wollen, hat Stark einen Tipp: „Hinter den Inhalten steckt oft ein ganzes Team.

Drei Meinungen zum Beruf "Influencer":