Märchen haben die Magie, Kinder über Generationen hinweg zu faszinieren und sie in Fantasiewelten zu entführen, die einen ganz besonderen Zauber für sie bereithalten. So sind die Märchen der Gebrüder Grimm seit Jahrhunderten eine feste Konstante in den Kinderzimmern dieser Welt. Die fantastischen Geschichten der Brüder Jacob Grimm und Wilhelm Grimm aus dem deutschen Hanau wurden 2005 in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen und zeichnen sich durch Merkmale wie den berühmten Anfangssatz „Es war einmal“ aus. Die Märchen waren ihrer Zeit auch insofern voraus, als die Hauptfiguren der bekanntesten Märchen oft den Namen einer weiblichen Hauptfigur tragen, wie „Aschenputtel“, „Dornröschen“ oder „Frau Holle“.

Anlässlich des „Erzähl ein Märchen“-Tages wurden Passantinnen und Passanten in der Grazer Innenstadt auf ihr Wissen über bekannte Märchenzitate getestet.