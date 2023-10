In Mestre bei Venedig kam am Dienstagabend ein Shuttle-Bus von einer Hochstraße ab und stürzte 15 Meter in die Tiefe. Das Busunglück forderte bisher 21 Todesopfer. Zu den weiteren 15 Verletzten zählen zwei österreichische Mädchen im Alter von drei bzw. 13 Jahren. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Besitzerinnen haben jetzt alle Hunde "freiwillig abholen lassen"

Nach der tödlichen Hundeattacke in Naarn ließen die Hundebesitzerin und ihre Ehefrau, die gemeinsam mehrere Hunde der Rasse American Staffordshire Terrier züchteten, die übrigen Hunde freiwillig abholen. Lesen Sie mehr!

Russische Journalistin Owsjannikowa zu acht Jahren Haft verurteilt

Marina Owsjannikowa wurde wegen der "Verbreitung von Falschinformationen" zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Hier lesen Sie über die Situation.

Marina Owsjannikowa © (c) APA/AFP/JOEL SAGET (JOEL SAGET)

Heutige Empfehlungen:

Kastner & Öhler zieht aus dem Home-Bereich aus

Beim Grazer Traditionskaufhaus verändert sich Ende 2023 so einiges. Die Spielwarenabteilung wird geschlossen und im Obergeschoss des Haupthauses vom Home-Bereich ersetzt. Was hinter dieser Entscheidung steckt, erfahren Sie hier.

Chemie-Nobelpreis möglicherweise vorzeitig preisgegeben

Schwedische Medien gaben bekannt, dass der diesjährige Nobelpreis für Chemie aufgrund einer Mail-Panne vier Stunden zu früh bekannt gegeben wurde. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

US-Repräsentantenhaus setzt Vorsitzenden McCarthy ab

Mit dem Republikaner Kevin McCarthy wurde erstmals in der US-Geschichte ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses durch ein Parlamentsvotum abgesetzt. Lesen Sie hier alle Hintergrund-Infos.

Schwarzenegger wirbt mit Schwert und Haustieren für neues Buch

In einem Instagram-Video animiert der Hollywood-Star die Menschen, sein neues Buch "Be Useful" vorzubestellen. Die Inszenierung der Videos ist dabei stark an seine ikonischen "Conan"-Filme angelehnt. Hier erfahren Sie mehr über den Inhalt des Buches.

Die Salzburger haben gezeigt, wie schnell sie lernen können

Der FC Red Bull Salzburg zahlte gestern Abend in der Champions League gegen den spanischen Klub Real Sociedad Lehrgeld. Salzburg-Trainer Gerhard Struber sah in der 0:2-Niederlage einen wichtigen Lerneffekt. Das und mehr hat Hubert Gigler in seiner Analyse festgestellt. (Kleine Zeitung PLUS)

Was es mit dem Fitnesstrend "Cozy Cardio" auf sich hat

Der neue Fitnesstrend bedeutet übersetzt "entspanntes Sporteln" und soll als Selbstliebe-Ritual dienen. Mehr über den Hype erfahren Sie hier!

Meine Empfehlung: "Bei dem Signal wusste ich: Es ist ein Amoklauf"

An einer Schule in Leibnitz kam es vergangenes Jahr fast zu einer Tragödie. Kollegin Barbara Kahr begibt in dieser Reportage auf Ursachenforschung und geht dem Thema Gewalt an Schulen auf den Grund. Dabei haben sie mit Eltern, Lehrerinnen und Angehörigen der Täter gesprochen. Schauen Sie hier die Doku!

