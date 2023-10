Video-Doku. Am Tag des Vorfalls sorgen sie für weltweites Entsetzen – doch die Opfer, die Motive und auch das familiäre Umfeld von jugendlichen Amokläufern bleiben oft unausgeleuchtet.

Es sind keine Tabuthemen mehr an Schulen: Drohungen, Mobbing, Gewalt. In Belgrad endete im Mai 2023 ein Amoklauf eines Teenagers mit dem Tod von neun Menschen. An einer Leibnitzer Schule konnte im Jänner 2022 Schlimmeres verhindert werden. Kleine-Zeitung-Redakteurin Barbara Kahr hat sich für eine Videodoku auf die Spur begeben: Wie geht es Eltern, Lehrerinnen, aber auch den Tätern und deren Familien heute?