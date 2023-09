Mahlzeit! Schon vor 20 Jahren hat sich Österreich verpflichtet, seinem Flächenverbrauch zu reduzieren. Auch alle politischen Parteien betonen gebetsmühlenartig, die Versiegelung einzudämmen. Wieso trotzdem jedes Jahr eine Fläche so groß wie der Attersee in Österreich verbaut wird, erfährt man hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Wolfsverordnung in der Steiermark wird zum politischen Streitthema

Die schwarz-rote Landesregierung hat am Montagnachmittag ihren Entwurf zur angekündigten Wolfsverordnung online gestellt und damit eine politische Diskussion ausgelöst. Welche Wölfe nun geschossen werden dürfen und was die Parteien dazu sagen, ist hier zu lesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Der Wolf bleibt im Visier der Politik © AP

Heutige Empfehlungen:

Heute Präsentation: Das wird neu beim iPhone 15

Um 19 Uhr stellt heute Apple das neue iPhone 15 vor. Die Rahmenbedingungen sind jedoch denkbar schlecht. Der Smartphone-Marktanalyst IDC rechnet damit, dass dieses Jahr die Smartphone-Verkaufszahlen so weit zurückgehen, wie schon seit Jahrzehnten nicht. Wie Apple dem Trend entgegensteuern will, erfährt man hier.

Wieso das ÖFB-Team heute schon einen großen Schritt zur EM 2024 macht

Das 1:1 gegen Moldawien ist abgehackt, dafür wartet heute auf das ÖFB-Herren-Nationalteam ein Schlüsselspiel. Mit einem Sieg gegen Schweden könnte sich die Mannschaft von Ralf Rangnick wohl schon auf der Suche nach Unterkünften in Deutschland machen. Wieso das gelingen wird, verrät Hubert Gigler vorab. (Kleine Zeitung PLUS)

Nordkoreas Diktator Kim trifft Putin

Gleich und gleich gesellt sich gern. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist mit einem Privatzug zu einem Treffen mit Wladimir Putin gereist. Mehrere Beobachter vermuten, dass die zwei Autokraten über Waffenlieferungen verhandeln. Was genau dahinter steckt, gibt es hier zu lesen.

Nashorn trampelt Pflegerin in Salzburger Zoo tot

In Hellbrunn (Salzburg) kam es in der Früh zu einem tragischen Unfall. Ein Nashorn trampelte eine Pflegerin tot. Mehr zu diesem Unfall.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Til Schweiger muss sich vor seinen Fans für sein Aussehen rechtfertigen

Der deutsche Schauspieler Til Schweiger postet ein Video auf Instagram und muss sich Fragen zu seinem Aussehen stellen. Eine Userin nennt es sogar "erschreckend". Wenig später reagiert Schweiger. Lesen Sie, was er zu sagen hat.

Salzburg schafft "Lufthunderter" ab – so reagiert Kärnten

Die Yacht der verstorbenen Milliardärin Heide Horten ist auf dem Chartermarkt gelandet. Das Luxus-Schiff ist jedoch mehr als kostspielig. Wie viel man zahlen muss und was das Schiff alles bietet, wird hier verraten.

Schock in Volksschule: Deckenteil kracht zu Boden und streift Kind

Diesen ersten Schultag wird die Volksschule in St. Georgen am Kreischberg so schnell nicht vergessen. Am Montag krachte gegen 11 Uhr plötzlich ein Deckenteil auf die Schüler hinein. Ein Kind wurde dabei leicht gestreift, aber nicht verletzt. Wie es nun mit der Schule weiter geht, gibt es hier zu lesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Michaela Grubesa kehrt nach Wahl-Desaster in den Landtag zurück

Es war mitunter der größte Fehler in der Geschichte der SPÖ. Die vertauschten Stimmen bei der Vorsitzenden-Wahl im Juni brachten den Sozialdemokraten viel Spott ein. Einer Frau dabei besonders: der Vorsitzenden der Wahlkommission, Michael Grubesa. Nach einer sommerlichen Auszeit ist Grubesa nun zurück im steirischen Landtag. Was sie dabei zu erwarten hat, erfährt man hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Was Eltern über TikTok-Challenges wissen müssen

Die Welt der digitalen Netzwerke ist schnelllebig und manchmal unübersichtlich. Gerade auf TikTok dominieren Trends und Challenges das Geschehen. Wie Eltern damit umgehen sollten, wenn ihre Kinder an diesen teilnehmen, gibt es hier zu lesen.(Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag

Verwaltung von Push-Mitteilungen