Wetten, dass du dich das nicht traust? Diesen Satz hat wohl jeder zumindest einmal in seinem Leben gehört. Je nachdem, was ihm voranging, konnte das Ergebnis dieser Aufforderung – sofern man sich darauf einließ – entweder einen der lustigsten Momente der Jugend oder aber auch einen wirklich gefährlichen nach sich ziehen. Sich miteinander messen, Mutproben bestehen: All das verlagert sich heutzutage vermehrt ins Internet. Vor allem auf TikTok sind täglich neue Challenges (deutsch: Herausforderungen) zu finden.