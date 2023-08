Mahlzeit! Die ÖVP verschärft die innenpolitische Debatte über Klimakleber. Wer die Straße blockiert und dadurch die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen behindert, soll nach Informationen der Kleinen Zeitung für bis zu drei Monate ins Gefängnis wandern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hohes Haushaltsdefizit: Droht Russland wirklich die Pleite?

Die russische Fiskalwirtschaft ist angeschlagen. Der Krieg hat zu einem Ungleichgewicht zwischen Staatseinnahmen und -Ausgaben geführt. Aber wie steht es tatsächlich um die russische Wirtschaft? (Kleine Zeitung PLUS)

Beste Bedingungen für das Sternschnuppenschauen am Wochenende

Wie jedes Jahr um den 12. August werden die verglühenden Staubpartikel des Kometen Swift-Tuttle als Sternschnuppen zu sehen sein. Der Höhepunkt wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag erwartet.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Für Joe Biden ist China eine "tickende Zeitbombe"

"Wenn schlechte Leute Probleme haben, tun sie schlechte Dinge", sagt US-Präsident Joe Biden über China. Die wirtschaftlichen Probleme der Chinesen sehe Biden als eine Gefahr.

Erste russische Mondmission seit fast 50 Jahren gestartet

Die Trägerrakete hob wie geplant vom neuen Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amurregion um 1.10 Uhr MESZ ab. Die Sonde trat plangemäß nach wenigen Minuten in den Kosmos ein.

Mieten: Österreichweite Sammelklage gegen Inflationsanpassungen gestartet

Wiener Anwalt meint, dass die Wertsicherungsvereinbarungen in Tausenden Mietverträgen ungültig sind und die Beträge der letzten 30 Jahre zurückgefordert werden können. Der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft hat Zweifel.

Transferwahnsinn: Tottenham stoppt Kanes Flug nach Deutschland

Kommt er oder kommt er nicht? Wochenlang waren sich Bayern München und Tottenham Hotspur uneinig. Dann war Harry Kane nicht überzeugt vom Wechsel nach Deutschland. Und scheint jetzt doch zu den Bayern zu wechseln.

Harry Kane © IMAGO/PA Images

Strandliegen in Grado haben jetzt auch Mini-Tresore

Novum am Sissi-Beach: Rucksäcke, die mit einem Code zu öffnen und an den Strandliegen befestigt sind. Gäste sollen sich nicht mehr um Wertsachen sorgen müssen. Zum Artikel.

Was Rispenhortensien brauchen

Sie haben nicht nur sehr imposante Namen, sie sind auch wesentlich pflegeleichter als Bauernhortensien. Karl Ploberger verrät, wie Rispenhortensien am besten wachsen und gedeihen.

Sängerin Rihanna soll kürzlich zum zweiten Mal Mama geworden sein

Rihanna und ihr Partner Asap Rocky sollen laut US-Medien ihr zweites Kind auf der Welt begrüßt haben. Nach Söhnchen RZA Athelston Mayerson, soll die Sängerin nun eine Tochter zur Welt gebracht haben. Mehr dazu.

Meine Empfehlung: So viel Mikroplastik schwimmt in unseren Seen

Mikroplastik belastet auch Österreichs Gewässer. Was das für die Umwelt und die Gesundheit bedeutet und wie es in Zukunft verhindert werden soll. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

