Mahlzeit! Dem schwedischen Nato-Beitritt steht nichts mehr im Weg, seitdem die Türkei am Montagabend ihre Blockade gelöst hat. Die Ukraine wird dem Militärbündnis nicht beitreten. Alle Infos hier.

Junge Frau tot in Wiener Wohnung entdeckt: Mann festgenommen

Nachdem eine junge Frau gestern Nacht tot in ihrer Unterkunft in Wien-Simmering aufgefunden wurde, ließ sich nicht sofort feststellen, ob Fremdverschulden vorliegt. Eine Obduktion soll für Aufklärung sorgen. Lesen Sie hier.

Ganz schlechtes Zeugnis für Österreich

Aus Sicht ausländischer Arbeitskräfte ist niemand unfreundlicher als die Österreicherinnen und Österreicher – das besagt erneut die Erhebung des Expat-Netzwerks "InterNations". Dafür punktet Österreich in der Kategorie Lebensqualität. Mehr dazu hier.

Österreich ist unfreundlich zu Expats - und Wien ist überhaupt Schlusslicht © mRGB

Elon Musk will Mark Zuckerberg im Kolosseum herausfordern

Elon Musk und Mark Zuckerberg machen Ernst. Die beiden Tech-CEOs wollen bei ihrem Kampf auch die soziale Komponente nicht vernachlässigen, sind aber derzeit auf der Suche nach einer Location. Mehr dazu hier.

Mark Zuckerberg und Elon Musk bereiten sich auf ihren Kampf vor. © APA/AFP/Alain Jocard

18-jährige Österreicherin im Urlaub vergewaltigt

Eine junge Österreicherin wurde in der Nacht auf Montag am Comer See von einem jungen Mann sexuell missbraucht. Die Ermittlungen laufen. Mehr dazu hier.

Tragischer Unfall: Surfer Mikala Jones verstirbt mit nur 44 Jahren

Profisurfer Mikala Jones verstarb am Wochenende nach einem Zwischenfall vor der Küste Indonesiens. Seine Tochter Isabella Jones wendet sich nun mit rührenden Worten an die Öffentlichkeit. Lesen Sie hier.

© Imago/WSL

Mit fast 270 km/h unterwegs: Österreicher mit Ferrari "geblitzt"

In Slowenien steigt die Zahl der Raser stark an. Geschwindigkeitsübertretungen sind für 37 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle verantwortlich. In der Vorwoche wurde ein Slowene mit fast 300 km/h und ein Österreicher mit fast 270 km/h erwischt. Mehr dazu hier.

Der Ferrari 458 Italia hat serienmäßig eine Spitzengeschwindigkeit von 325 km/h. © Polizei Koper

"Reich und schön"-Schauspielerin Andrea Evans starb mit 66 Jahren

Mit TV-Serien wie "Liebe, Lüge, Leidenschaft", "Reich und schön" oder "Schatten der Leidenschaft" wurde sie international bekannt. Am Sonntag ist Andrea Evans im Alter von 66 Jahren verstorben. Lesen Sie hier.

Starb 66-jährig an Krebs: TV-Star Andrea Evans © imago/MediaPunch

Armin Wolf übergießt sich live in der ZiB 2 mit Wasser

Egal ob "Planking" oder TikTok-Tanz: Armin Wolf ist für seine launigen Abmoderationen in der ZiB 2 bekannt. In der aktuellen ZiB 2 hat er sich nun mit Wasser überschüttet - zur Abkühlung, wie er sagt. Zum Video kommen Sie hier.

Popstar Taylor Swift holt sich für neues Musikvideo diesen Ex mit ins Boot

Für ihr neues Musikvideo ließ sich Taylor Swift etwas Besonderes einfallen: Für den Release ihres neuen alten Albums holte sie Schauspieler Presley Cash, Joey King und ihren Ex-Freund Taylor Lautner vor die Kamera. Lesen Sie hier.

Meine Empfehlung: Altes Handwerk in der schroffen Bergwelt Karniens

Dina Della Schiava stellt im Bergdorf Trelli die traditionellen friulanischen Scarpez her. Auch Papst Franziskus hat ein Paar im Schrank stehen. Mehr dazu hier.

