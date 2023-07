ZiB 2-Moderator Armin Wolf ist immer für eine Überraschung gut. In seinen Abmoderationen bekommt er schon einmal nasse Füße, wird zum Faschingsnarr oder tanzt zu einem TikTok-Trend. In der ZiB 2 am Montagabend hat er sich wieder etwas Neues einfallen lassen.

Am heißesten Tag des Jahres verabschiedete sich Wolf von den Zuschauerinnen und Zuschauern mit einer Wasserflasche in der Hand. Mit den Worten "Zeit für ein bisschen Abkühlung, auf Wiederschauen" kippte er sich die ganze Flasche über den Kopf. Hintergrund der Aktion sei die aktuelle Hitzewelle gewesen, die Österreich derzeit heimsucht.