Die Teuerungswelle in Österreich ebbt langsam ab. Im Mai gab es laut Schnellschätzung der Statistik Austria eine Inflation von 8,8 Prozent, der niedrigste Wert seit Juni 2022. Grund für die sinkende Inflation sind derzeit vor allem billige fossile Treibstoffe.

Heutige Empfehlungen:

Benko verkauft Kika/Leiner zur Gänze

Die Immobilienspezialisten der Grazer Supernova-Gruppe übernehmen die Kika/Leiner-Immobilien von René Benkos Signa. Das operative Geschäft übernimmt ein Managementteam um Hermann Wieser. Bis Ende Juni soll ein Restrukturierungskonzept für die angeschlagene Möbelkette stehen. So läuft der Deal.

Mourinho warf Medaille weg und schrie Schiedsrichter an: "Du bist eine Schande"

Sevilla feierte den fünften Titel in der Europa League ausgiebig und denkt nun sogar über eine Umbenennung des Pokals nach. Auf der anderen Seite polterte José Mourinho nach der Niederlage.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Wie der SPÖ-Lagerkampf vor der Entscheidung am Samstag eskaliert

Andreas Babler und Hans Peter Doskozil wollen beide am Samstag zum SPÖ-Parteichef gewählt werden. Entscheidet Bablers "EU-Gate" die Vorsitzfrage?

Diese Woche werden 700.000 Narzissen in reiner Handarbeit gepflückt

Bevor es ans Stecken der Narzissenfiguren geht, müssen die zirka 700.000 Blumen erst von Hand gepflückt werden. Auch die Jugend hilft fleißig mit – warum das so wichtig ist. (Kleine Zeitung PLUS)

Vor Staatspleite: US-Repräsentantenhaus wendet Schuldenkrise ab

In der Nacht auf Donnerstag wurde in Washington DC einem Schuldenkompromiss zugestimmt. Damit wurde die Zahlungsunfähigkeit der Regierung ein weiteres Mal abgewendet. Mehr dazu.

Hitzige Debatte um "teures" Wasser in Kärntner Lokal

Wucher oder gerechtfertigt? Eine Rechnung über 9 Euro für einen Liter Leitungswasser mit Zitrone in einem Oberkärntner Lokal sorgt für Diskussionen. Hier lesen Sie mehr! (Kleine Zeitung PLUS)

Die Wurstsemmel ist der beliebteste Mittagssnack der Österreicher

30 Prozent der Österreicher verbringen ihre Arbeitspause direkt am Schreibtisch - und essen dort meistens eine Extrawurstsemmel. Die Art der Beschäftigung ist ausschlaggebend, wie die Mittagspause verbracht wird. Zum Artikel.

Leichte Eintrübung: Arbeitslosigkeit ist im Mai um 2,9 Prozent gestiegen

9000 zusätzliche Arbeitslose und Schulungsteilnehmer in Österreich, davon 4400 Vertriebene aus der Ukraine. Sofort verfügbare Stellen um 15 Prozent gesunken. Zur Übersicht.

Vom "Pizza Face" zur "Model-Mama": Eine Frau, die polarisiert

Den Songtitel der "Böhsen Onkelz" "Gehasst, verdammt, vergöttert" könnte man problemlos auf Heidi Klum ummünzen: Kaum eine andere Frau auf diesem Planeten polarisiert so stark wie das Model, das heute seinen 50. Geburtstag feiert.

Was Gärtnern heuer die größten Sorgen bereitet

Ungebetene Gäste, Krankheiten gehen um, die einen Pflanzen wachsen zu stark, die anderen zu wenig: Auf diese Probleme muss man sich heuer im Garten einstellen. Karl Plobergers Top 5

