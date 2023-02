Mahlzeit! Nach dem ersten Durchgang des WM-Riesentorlaufs der Herren ist die Goldmedaille für Österreich in Reichweite: Marco Schwarz führt nach einem Traumlauf mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung auf Marco Odermatt und Zan Kranjec. Auch Manuell Feller (5.) und Stefan Brennsteiner (6.) haben noch Medaillen-Chancen. Der zweite Durchgang startet um 13.30 Uhr - hier sind Sie live dabei.

Das war der 65. Opernball

Bei der 65. Ausgabe nach dem coronabedingten Ausfall ging gestern Abend in der Staatsoper wieder eine Mischung aus Medienspektakel, Societyevent und Kulturereignis über die Bühne. Das offizielle Österreich war wie gehabt stark vertreten: Bundespräsident Alexander van der Bellen nahm ebenso in einer Loge Platz wie Bundeskanzler Karl Nehammer, der den belgischen Premierminister Alexander De Croo zu Gast hat.

Die besten Bilder vom Roten Teppich

Die schönsten Bilder der Eröffnung

Not-Kaiserschnitt: Steirerin und Baby am LKH Tamsweg gerettet

Nach den Debatten um das "Aussperren" steirischer Patienten am LKH Tamsweg vermeldet man dort nun gute Nachrichten: Einer werdenden Mama aus Krakau und ihrem Baby wurde in letzter Minute das Leben gerettet. Hier lesen Sie die ganze Geschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Gynäkologie-Primar Athanasios Alimisis, Oberarzt Peter Barna, Anästhesie-Primar Gregor Labus, Papa Roman und Mama Judith Zitz © Salk

Gebürtige Kärntnerin wird neue Chefin der Österreich Werbung

Die gebürtige Kärntnerin Astrid Steharnig-Staudinger wird ab Mai neue Chefin der Österreich Werbung. Sie folgt Lisa Weddig nach. Hier lesen Sie mehr.

Weitere Nachrichten aus der Steiermark und Kärnten

Kärntner Mutter: "Ich schaffe es nicht, mein Kind für tot zu erklären"

Die Klagenfurterin Michaela Grabner verschwand im Februar 2006 spurlos. Nicht nur ihre Familie befürchtet, dass sie getötet wurde. Jetzt spricht die Mutter über ihr unendliches Leid – und sie hat eine Bitte. (Kleine Zeitung PLUS)

Geheimnis gelüftet: Melissa Naschenweng ist der Stargast am Bauernbundball

Melissa Naschenweng ist der Stargast am 72. Bauernbundball. Welche Gäste noch erwartet werden und welche Traditionen ungebrochen bleiben. Hier geben wir Ihnen einen Vorgeschmack auf die Veranstaltung. Am Abend versorgen wir Sie unter www.kleinezeitung.at natürlich mit Videos, den besten Bildern und Reportagen vom Ball.

Streik legt deutsche Flughäfen lahm: Flüge von Österreich nach Deutschland fallen aus

Der Streik an den Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen führt zu ersten Flugausfällen. Auch Österreich ist davon betroffen.

Salzburg besiegt Roma: Nach der Niederlage schimpfte Mourinho über Österreichs Liga

Jose Mourinho war nicht erfreut. Der Star-Trainer der AS Roma verließ Salzburg am Donnerstag mit einer 0:1-Niederlage in der Europa League, die er bei weitem nicht für leistungsgerecht erachtete. Hier lesen Sie mehr.

Actionstar Bruce Willis leidet unter frontotemporaler Demenz

"Stirb langsam"-Star Bruce Willis, der seine Schauspielkarriere im vergangenen Jahr wegen gesundheitlicher Probleme beendet hatte, leidet nach Angaben seiner Familie an Demenz.

Meine Empfehlung: Interview mit Hunderprofi Martin Rütter

Nicht nur für Hunde- und Tierfreunde eine Leseempfehlung: Meine Kollegin Alice Samec hat mit Hundeprofi Martin Rütter über Tierschutz, Hundetraining, die häufigsten Fehler und das wichtigste Kommando gesprochen. Hier lesen Sie das gesamte Interview.

Hundeprofi Martin Rütter sieht sich als "Übersetzer" zwischen Hund und Mensch – und weiß Missverständnisse rasch zu lösen © Klaus Grittner/Martin Rütter

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

