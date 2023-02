Politisch ist die Diskussion um das "Aussperren" steirischer Patienten am Salzburger LKH Tamsweg noch in vollem Gange. Wie berichtet nimmt das Krankenhaus auf seiner internen Abteilung wegen Personalmangels bis Ostermontag keine Patienten aus der Steiermark mehr auf. Traditionell stammt rund jeder vierte Versorgungsfall in dem Spital aus der Grünen Mark, vor allem aus dem Raum Murau. Ausgenommen von der heftig kritisierten Neuregelung sind Notfälle und bereits geplante Eingriffe.