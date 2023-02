Mahlzeit! Der kräftige Schneefall hält die Einsatzkräfte weiter auf Trab. In der Obersteiermark mussten mehrere Straßen gesperrt werden, teils sind Personen eingeschlossen. Die Lawinengefahr ist durch die massiven Schneemengen enorm. In Kärnten werden zudem Windspitzen von über 100 km/h erwartet.

Skitourengeher vermisst: Suchaktion im Koralmgebiet

Im Koralmgebiet suchen Polizei und Bergrettung seit gestern Abend nach einem 55-jährigen Skitourengeher aus dem Bezirk Leibnitz. Eine groß angelegte Suchaktion musste in der Nacht abgebrochen werden und wird am Freitag fortgesetzt. Hier lesen Sie mehr.

Erst gestern war Bundespräsident Van der Bellen auf Besuch in Kiew, unsere Außenpolitik-Chefin Maria Schaunitzer hat ihn begleitet. Hier geht es zu ihrem Bericht:

Zweimal lebenslang und drastische Strafen in Terror-Prozess

Prozessfinale im Wiener Terrorprozess: Gestern Abend fielen nach stundenlanger Beratung die Urteile der sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien. Zwei Angeklagte wurden freigesprochen, für vier mutmaßliche Komplizen gab es Schuldsprüche. Zum Artikel.

"Die fremdenfeindliche, faktisch falsche Welt des Gottfried Waldhäusl"

Die Abwertung einer ganzen Schulklasse durch Niederösterreichs FPÖ-Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl ist nur ein kleiner Blick in ein illusorisches Weltbild, das echten Problemlösungen im Weg steht. Ein Kommentar von Maximilan Miller.

Aktuelle Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kritisiert SK Rapid und dessen Fans

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat sich mit Nachdruck für Länderspiele in Rapids Allianz Stadion ausgesprochen und hat kein Verständnis für die Ablehnung der Hütteldorfer. Hier lesen Sie mehr!

Matthias Mayer - "Warum sollte es kein Comeback geben?"

34 Tage nach seinem überraschenden Rücktritt lud Matthias Mayer zum ersten ausführlichen Gespräch danach. Und überraschte damit, dass er ein Comeback nicht ausschließt - wenn das Feuer brennt. Plus: Was er zu allen Gerüchten sagt. Zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Faktencheck: Hörte der Erdkern wirklich ganz auf, sich zu drehen?

Das Fazit einer Studie eines Forschungsteams der Universität in Peking: Der innere Erdkern habe offenbar aufgehört, sich zu drehen. Ein Experte klopft die Erkenntnis ab. (Kleine Zeitung PLUS)

Preisanstiege: OMV schraubt Nettogewinn um 85 Prozent nach oben

Die teilstaatliche OMV hat 2022 vor allem wegen des Preisanstiegs kräftig verdient. Das operative Konzernergebnis wurde auf 12,2 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, der Nettogewinn fiel mit 5,1 Milliarden Euro um 85 Prozent höher aus, als 2021. OMV-Chef: "Am meisten profitiert die Republik". Zum Artikel.

Film der Woche: "Die Frau im Nebel"

Eine Geschichte über einen Kommissar und die titelgebende Femme fatale sowie die rätselhaft-romantische Begegnung mit dem Tod. Ein Film, der es einem nicht leicht macht. Zur Filmkritik von Marin Wilhelm. (Kleine Zeitung PLUS)

Ex-"Sexiest Man Alive" verrät Schönheitstipps

Paul Rudd, seines Zeichens "Sexiest Man Alive 2021" verriet sein Rezept für ein gesundes und fittes Leben. Hier lesen Sie mehr!

Lese-Empfehlung: "Winterzeit ist Erntezeit"

Tipps vom Gemüsebauexperten: Worauf man achten muss, damit man auch in der kalten Jahreszeit Gemüse aus dem eigenen Garten genießen kann. Hier lesen Sie mehr.

