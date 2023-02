Der kräftige Schneefall hält die Einsatzkräfte nach Donnerstag auch am Freitag weiter auf Trab. Wichtige Verkehrsverbindungen wie der Pyhrnpass (B138) sind ab Liezen wegen Lawinengefahr gesperrt. In der Nacht fiel im "Hotspot Obersteiermark etwa ein halber Meter Neuschnee", sagt Meteorologe Alexander Podesser von der Geosphere Austria (vormals Zamg) am Freitagmorgen. Die Lawinengefahr sei hoch: Wenn sich die Niederschläge am Nachmittag intensivieren, würde der Schnee zu gleiten beginnen. Podesser rät zu erhöhter Vorsicht. Derzeit sei etwas Beruhigung beim Schneefall eingetreten, am Abend bzw. in der Nacht erwartet der Experte noch einmal "einiges an Neuschnee".

Aktuelle Lawinenwarnung am Freitagmorgen © Lawinenwarndienst Steiermark

Im Koralmgebiet wird ein Skitourengeher vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion wird am Freitag weitergeführt.

9.40 Uhr: 146 km/h Windböe gemessen

Der prognostizierte Sturm ist da - Podesser spricht gar von "orkanartigen Böen". Am Schneeberg wurden Freitagmorgen 146 km/h gemessen. Vor allem im östlichen Grenzgebiet zu Niederösterreich (Hochschwab, Mariazellerland) werden Samstagfrüh bis zu 140 km/h erwartet. Das könnte zu Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume führen.

8.50 Uhr: Planneralm - Sperre ab Mittag

Auf der Planneralm-Straße gilt eine Sicherheits-Sperre ab spätestens Freitagmittag wegen Lawinengefahr. Die Lawinenwarnkommission bittet um frühestmögliche Fahrten zu und vom Bergdorf am Vormittag.

Die Lawinensperre kommt für das höchstgelegene Skidorf der Steiermark mit dem Wiener Zeugnistag zur Unzeit. Denn die Touristiker sind ja an und für sich sehr erfreut, dass nach den schneearmen Weihnachtsferien so viel Schnee just zu Beginn der wichtigen Semesterferien eintrifft. Dieser habe den Buchungen nochmals einen Schub verpasst >>

Bereits am Donnerstag mussten im Raum Schladming und in der Gemeinde Wildalpen mehrere Straßen gesperrt werden. >>Alle Ereignisse des Donnerstags können Sie HIER nachlesen. Näheres zu aktuellen Straßensperren siehe weiter unten.

8.30 Uhr: Sperre in Aflenz vorbei

Die Ortsdurchfahrt in Aflenz ist wieder freigegeben.

8.15 Uhr: Zwei Welten

Während der Norden der Steiermark im Schneechaos versinkt, geht in Graz die Sonne auf.

Komplett eingeschneites Fahrzeug in Roohrmoos im Bezirk Liezen © via Sigi Fink/Facebook

Kurz nach 8 Uhr in Graz © Schaupp

7.50 Uhr: 32 Einsätze in Liezen

Von Donnerstagfrüh bis Freitagfrüh mussten die Feuerwehren im Bezirk Liezen wegen des starken Schneefalls zu 32 Einsätzen ausrücken. Fahrzeugbergungen und umgestürzte Bäume waren der Hauptgrund.

7.30 Uhr: In Aflenz hat es am Abend kräftig weitergeschneit. Knapp 90 Zentimeter wurden es.

6.40 Uhr: Einsätze in der Nacht

Die Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf musste am Abend umgestürzte Baume von der Straße wegräumen. In einem Siedlungsgebiet versperrte ein Baum die Straße.

© FF Kapfenberg-Hafendorf

Mit umgestürzten Bäumen hatte auch die FF Mönichwald (Hartberg-Fürstenfeld) in der Nacht zu kämpfen © FF Mönichwald

Die FF Diemlach in Kapfenberg musste ein Fahrzeug am Abend bergen © FF Diemlach

Am Donnerstag gegen 21 Uhr passierte ein Verkehrsunfall auf der S6 Semmering Schnellstraße Richtung Klagenfurt auf Höhe ENI Raststation. Die Feuerwehren St. Marein im Mürztal und Mürzhofen rückten aus. Ein Pkw war gegen die Leitschiene gerutscht, die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

© FF St. Marein

Die FF Schladming ist zurzeit im Dauereinsatz © FF Schladming

Die FF Gaishorn am See im Bezirk Liezen im Einsatz - auf der A9 war ein Lkw hängengeblieben © FF Gaishorn

Freitag, 6.00 Uhr: Die Straßensperren

Der Hengstpass (L550 Kobenzerstraße in beide Richtungen) ist für den gesamten Verkehr gesperrt, es besteht Lawinengefahr. Die L740 bei der Lassinger Senke ist wegen hängengebliebener LKW gesperrt. Der Sölkpass ist total gesperrt.

Allgemeine Kettenpflicht gilt hier: bei Oppenberg, übers Niederalpl, B114a Sauerbrunn, übern Präbichl, B25 bei Mooslandl, auf der L357 über den Gollersattel, über die B114 über den Triebener Tauern, auf der B77 übers Gaberl und auf der L354 der St. Kathreiner Straße. Außerdem ist die L355 Sommeralmstraße gesperrt.

Es gibt ein Fahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen übers Alpl.

LKW brauchen Ketten auf der B114 über den Triebener Tauern, auf der L705 im Bereich Erbsattel, auf der L711 Ramsauer Straße, der L722 Rohrmooserstraße, über die Teichalm, den Buchauer Sattel, über den Perchauer Sattel, den Kreuzberg, die Packer Straße, den Schanzsattel, den Zellerrain, den Präbichl, auf der B20 bei Thörl, über den Pogusch und auf der L118, der Semmering Begleitstraße, übers Preiner Gscheid und auf der L102, Veitscher Straße.

Wegen Lawinengefahr gesperrt sind nach wie vor die Gemeindestraßen zwischen Wildalpen und Hinterwildalpen, aber auch zwischen Klaus und Rothwald und die L725 bei Ramsau am Dachstein.