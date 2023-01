Schneefälle haben heute in Südösterreich für Verkehrsbehinderungen, Unfälle und Probleme bei der Stromversorgung gesorgt. In Kärnten sind derzeit rund 13.000 Haushalte ohne Strom, Züge fallen ebenfalls aus. Grund ist vor allem Schneebruch. Für höher gelegene Straßen galt vielerorts Schneekettenpflicht. Der Wurzenpass (B109) wurde wegen Lawinengefahr gesperrt. In Klagenfurt sorgen umstürzende Bäume für akute Gefahr in Parkanlagen. Die Schneefälle sollen laut Prognosen bis Mittag überall abklingen. Für die nächsten Tage sind weitere Niederschläge angesagt. Hier lesen Sie mehr dazu.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Verbund erhöht die Strompreise für Bestandskunden

Weil die Kosten für die Beschaffung steigen, erhöht der Verbund den Arbeitspreis für Strom auf 28,68 Cent pro Kilowattstunde brutto. Der Preis für Neukunden sinkt hingegen. Mehr dazu.

Deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht tritt zurück

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht tritt zurück. Kritiker warfen ihr etwa die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr oder fehlende Sachkenntnis, aber auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit vor. Mehr dazu.

So sehr verteuerten sich die Waren im Jahr 2022 im Detail

Die Inflation ist im Jahr 2022 auf 8,6 Prozent gestiegen, im Dezember schwächte sich die Inflation auf 10,2 Prozent leicht ab. Stark beeinflusst wurde die Preisentwicklung durch den Krieg in der Ukraine, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Mehr dazu.

Gewessler gegen härtere Strafen für Klimaaktivisten

Sie verstehe die Verzweiflung der Klimaaktivisten, die sich auf Straßen festkleben, sagt die Umweltministerin im "ZiB 2"-Interview, plädiert aber für andere Formen des Protests. Den Ruf nach strengeren Strafen weist Gewessler zurück, er sei wohl dem Wahlkampf in Niederösterreich geschuldet. Mehr dazu.

Militärakademie: Ermittlungen eingestellt

Rund um Vorgänge bei der Truppenoffiziersausbildung hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen Lehrgangsleiter der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt eingestellt. Zum Artikel.

Brendan Fraser und Cate Blanchett gewinnen bei US-Kritikerpreis

"Everything Everywhere All at Once" ist der große Sieger des 28. Critics Choice Awards. Die Science-Fiction-Komödie wurde zum besten Film gekürt und holte insgesamt fünf Trophäen, auch jene für Regie, Nebendarsteller, Originaldrehbuch und Schnitt. Mehr dazu.

Die Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ist der große Sieger des 28. Critics Choice Awards. © APA/AFP/MICHAEL TRAN

"Afreshed" rettet tonnenweise Obst und Gemüse vor dem Müll

Tausende Tonnen Obst und Gemüse finden aufgrund von Form und Farbe nie den Weg vom Feld ins Supermarktregal. Unternehmen wie "Afreshed" bewahren die Lebensmittel mit ihren Retterboxen vor der Tonne. Lesen Sie hier mehr dazu.

Jetzt fix: Arthur Okonkwo kommt als neuer Torhüter vom FC Arsenal zum SK Sturm

Was seit Tagen kolportiert wurde, ist nun fix: Sturm Graz holt Arthur Okonkwo. Der Engländer kommt auf Leihbasis vorerst bis Sommer von Arsenal London. Der 21-Jährige ist fast zwei Meter groß (199 cm) und verbrachte seine gesamte Jugend bei Arsenal. Zum Artikel.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen heizen im TV Liebesgerüchte an

Heiß her ging es Samstagabend im TV bei der Show "Der große Schlagerabschied!": Beatrice Egli und Florian Silbereisen gingen es auf der Bühne recht kuschelig an. Hier lesen Sie mehr dazu.

Beim Song "Tausendmal berührt" rückten die Schlagersänger Beatrice Egli und Florian Silbereisen recht nah zusammen © (c) IMAGO/osnapix (IMAGO/osnapix / Hirnschal)

Kitzbühel hat die Party nach zwei Jahren Pause wieder

Zum 83. Mal ist Kitzbühel in dieser Woche Schauplatz der Hahnenkammrennen – trotz Schneemangels. Ein Streifzug durch die Gamsstadt, vom Zielhang bis zur "Rosi" von Redakteur Michael Egger. Hier geht es zum Artikel.

Lese-Empfehlung: Das sind die klügsten Hunde

Wussten Sie, dass der Belgische Malonois einen besonders guten Riecher hat? Mit verschiedensten Tests versuchten Tierforscherinnen und Tierforscher herauszufinden, welche Hunderasse am intelligentesten ist. Mehr als 1000 Hunde machten mit. Lesen Sie die Ergebnisse in unserer Online-Ausgabe der Kinderzeitung.

Der Border Collie landete auf Platz zwei © (c) adyafoto - stock.adobe.com (adya-foto.ru)

