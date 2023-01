Mahlzeit! Heute ist es so weit: Der verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. wird beigesetzt. Bereits in den vergangenen Tagen reisten Tausende Gläubige nach Rom, um sich von dem ehemaligen Oberhaupt der katholischen Kirche zu verabschieden.

Im Laufe des heutigen Tages werden 100.000 Menschen bei der Beerdigung erwartet. Auf der offiziellen Gästeliste stehen Könige, Adelige, Staatschefs und Geistliche aus der ganzen Welt. Die Feierlichkeiten starteten gegen 9.30 Uhr. Wir halten Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Alles rund um das Papst-Begräbnis in Rom:

Heutige Leseempfehlungen:

"Immer in Bewegung": SPÖ schließt Frühjahrsklausur ab

Die SPÖ beschließt heute die Konferenz ihres Parteipräsidiums in Klagenfurt, wo sie über Themen wie Teuerung, Gesundheit und Migration beraten hat. Um 12 treten Parteichefin Rendi-Wagner, der Wiener Bürgermeister Ludwig und Kärntens Landeshauptmann Kaiser vor die Medien. Zum Artikel.

Prinz Harry wirft Bruder William körperlichen Angriff vor

Harry, britischer Prinz im Exil, lässt in seiner Autobiografie offenbar kaum eine familiäre Episode aus: Zwischen ihm und seinem Bruder William soll es eine Rangelei gegeben haben. Mehr dazu.

Rosi Mittermaier im Alter von 72 Jahren verstorben

Rosa Katharina "Rosi" Mittermaier-Neureuther ist tot. Die ehemalige deutsche Skirennläuferin ist am gestrigen Mittwoch im Alter von 72 Jahren in Garmisch-Partenkirchen verstorben. Zum Nachruf.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Stallpflicht für Geflügel kehrt in Österreich zurück

Vogelgrippe-Alarm in Österreich: In Wien und Niederösterreich wurden mehrere infizierte Wildvögel gefunden, Ages setzt Geflügel-Stallpflicht für weite Teile des Bundesgebiets wieder in Kraft. Betroffen sind auch die Steiermark und Kärnten. Weitere Informationen. (Kleine Zeitung PLUS)

© APA (HERBERT PFARRHOFER)

Neujahrsauktion: Thunfisch in Tokio erzielte 259.000 Euro

Der verkaufte Blauflossen-Thunfisch brauchte eine stolze Summe von 36 Millionen Yen ein. Bei der Auktion handelt es sich um eine jährliche PR-Aktion zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres. Alles dazu hier.

Wenn Häuser binnen sechs Monaten Hunderttausende Euro weniger kosten

Zehn Jahre gingen die Preise für Häuser und Wohnungen in Österreich rasant nach oben. Jetzt sinkt mit der Nachfrage auch das Preisniveau – etwas. Lesen Sie mehr.

Biathlon Weltcup: Lisa Hauser will am Gold-Ort wieder voll angreifen

Hauser hofft auf ein Erfolgs-Dacapo am Goldschauplatz Pokljuka. Die Tirolerin ist nach dem Sieg in Frankreich gut über die Feiertage gekommen und hat sich für den Jänner einiges vorgenommen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Schauspielerin Ashley Olsen soll ihren Louis Eisner geheiratet haben

Das Paar soll sich nun wohl in einer Villa in Bel-Air das Jawort gegeben haben. Die Hochzeit soll bereits Ende Dezember 2022 stattgefunden haben. Erfahren Sie mehr.

Meine Empfehlung:

Isabella Franke: "Ordnung hilft, Zeit und Geld zu sparen"

Isabella Franke beseitigt in ihrer TV-Show das Chaos. Hier verrät sie, warum man regelmäßig ausmisten muss und warum Ordnung auch optisch etwas hermachen sollte. Zu den Tipps. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins verlängerte Wochenende!

