Papst Benedikt XVI: Öffentliche Aufbahrung im Petersdom

Der Leichnam des am Samstag verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. liegt vor dem Bernini-Altar im Petersdom. Hunderte Gläubige standen im Vatikan bereits vor Öffnung der Tore Schlange. Die Beerdigung findet am Donnerstag statt. Lesen Sie mehr.

Schwere Pyro-Unfälle: Zwei Jugendliche noch in Lebensgefahr

Nach einem Unfall mit einem illegal in Tschechien gekauften Böller schwebt ein 16-Jähriger in Lebensgefahr, ebenso wie ein 18-Jähriger nach einer Kugelbomben-Explosion in Ternitz. Mehr dazu hier.

Die Grenzbalken gingen hoch, der Euro kam in Kroatien an

Kroatien ging mit 2023 in eine neue Ära: Ab Mitte Jänner ist der Euro einziges Zahlungsmittel, das Land ist Teil von Schengen. Zum Artikel.

Polizist rettete seinen Sohn aus dem Meer und ertrank

Der Unfall ereignete sich nahe Narooma, südlich von Sydney. Der 14-Jährige wurde von der starken Strömung erfasst und drohte zu ertrinken. Mit letzter Kraft rettete der Vater seinen Sohn, wurde dann aber selbst von der Strömung ins Meer getrieben. Zur Meldung.

Goldgräberstimmung ebbt ab: Weniger Geld für Österreichs Start-ups

Steigende Zinsen, wirtschaftliche Unsicherheiten, Inflation und eine drohende Rezession haben das Marktumfeld in der Start-up-Szene stark eingetrübt und lassen Risikokapitalfinanzierer zurückhaltender werden. Start-up-Finanzierungen sind 2022 um fast ein Fünftel eingebrochen. Lesen Sie mehr.

Die Surferin, der ein Hai den Arm abbiss: "Ich danke Gott für alles"

Mit 13 Jahren verlor Bethany Hamilton bei einem Haiangriff einen Arm. Die 32-Jährige gab nie auf und zählt zu den besten Surferinnen der Welt. Zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Warum das Autofahren noch teurer wird

Einiges ändert sich für Autofahrerinnen und Autofahrer im Jahr 2023: Nicht nur Treibstoffpreise, Normverbrauchsabgabe und motorbezogene Versicherungssteuer werden für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor erhöht. Informieren Sie sich hier.

Diese Stars werden 2023 Eltern

Der Storch ist auch 2023 wieder unterwegs: Viele Promis erwarten ihr erstes Kind, für manche heißt es ab 2023 doppelt Windeln wechseln. Diese Stars werden in den kommenden zwölf Monaten (wieder) Eltern.

Meine Empfehlung: Diese Urlaubsziele sollte man heuer im Auge behalten



Die Experten des Reiseführers Lonely Planet haben wieder ihre Listen der besten Destinationen für das kommende Jahr veröffentlicht. Allerdings mit einer neuen Sicht auf die Welt. Zum Überblick.





