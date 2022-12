Mahlzeit! Nach rund zweiwöchigen Verhandlungen haben sich die Teilnehmer des Weltnaturgipfels im kanadischen Montreal am Montag auf eine Abschlusserklärung geeinigt. 30 Prozent der Land- und Meeresflächen sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden.

Der 15. Weltnaturgipfel - der auch unter dem Kürzel COP15 läuft - hätte ursprünglich schon 2020 in China stattfinden sollen, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben.

Argentinien holt gegen Frankreich den WM-Titel

Eine an Spannung ohnehin nicht arme Fußball-WM ist am Sonntag in einem wahren Drama gegipfelt. Angeführt von Altmeister Lionel Messi behielten die Südamerikaner in einem verrückten Endspiel die Oberhand gegen Titelverteidiger Frankreich und boten einmal mehr bei dieser WM Drama vom Feinsten. "Ich kann nicht glauben, dass wir in einem perfekten Spiel so leiden mussten", meinte der überglückliche Coach Lionel Scaloni danach.

Abstimmung auf Twitter: Fliegt Elon Musk als Twitter-Chef?

"Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?" So lautet die Frage, die Elon Musk derzeit in dem Kurznachrichtendienst stellt. Alle Infos dazu hier.

Der zweite Riesentorlauf in Alta Badia - schlägt Marco Odermatt zurück?

24 Stunden nach dem Sieg von Lucas Braathen messen sich die besten Riesentorläufer der Welt noch einmal auf der Gran Risa. Hier geht es zum Artikel.

Anna Thalhammer wird Chefredakteurin des "Profil"

Die "Presse"-Chefreporterin übernimmt nach dem Rücktritt von Christian Rainer mit Anfang März die redaktionelle Leitung des Magazins. Die Details dazu hier.

Hermann Schützenhöfer versteigert WM-Helm von Sebastian Vettel

Der "Steirer helfen Steirern"-Botschafter Hermann Schützenhöfer versteigert für den guten Zweck den F1-Helm von Sebastian Vettel. Sie können per E-Mail mitbieten.

Hermann Schützenhöfer hält den Sieger-Helm von Sebastian Vettel © Stefan Pajman

Extrem seltener gefiederter Gast aus Sibirien in Graz gesichtet

Im Vogelschutzgebiet Weinzödl im Norden von Graz wurde erstmals für die Steiermark ein Goldhähnchen-Laubsänger nachgewiesen. Der sibirische Vogel dürfte sich allerdings verirrt haben. Alle Infos hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Der Goldhähnchen-Laubsänger ©

So bleibt der Christbaum bis Weihnachten frisch

In der Woche vor dem Heiligen Abend werden traditionell am meisten Christbäume verkauft. Wie Tanne, Fichte und Co. die Tage bis zu ihrem Einsatz am besten überstehen - hier geht es zu den Tipps. (Kleine Zeitung PLUS)

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Finanzausgleich: Der große 93-Milliarden Euro-Poker zwischen Bund und Ländern

Seit Jahren harrt die Verteilung von Steuergeld zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einer Neuordnung – etwa um Klimaziele. Heute wird verhandelt.

Anti-Entzündungsreaktion als Ursache für Long Covid entdeckt

Erschöpfungserscheinungen gehen häufig mit einer Long Covid-Erkrankung einher. Ein Forschungsteam aus Wien arbeitet nun an möglichen Therapien. Alle Details dazu können Sie hier nachlesen.

Erneut Explosionen in Kiew

Es war nicht sofort klar, ob es sich bei den Explosionen um Luftabwehrsysteme handelte, die die Drohnen zerstörten, oder um Einschläge. Hier geht es zum Artikel.

Meine Empfehlung: Der "fair&female"-Podcast mit Natascha Kampusch

Als zehnjähriges Mädchen entführt und dann acht Jahre in einem Verlies in Niederösterreich gefangen. Das war die Jugend von Natascha Kampusch. Trotz dieser Geschichte schlägt der 34-Jährigen extrem viel Hass entgegen. Wie sie es geschafft hat, sich mit all dem auszusöhnen, erzählt sie im "fair&female"-Podcast.





