EU einigt sich auf Einfrieren von Geldern für Ungarn

Die Summe soll mit 6,3 Milliarden Euro nicht so hoch ausfallen wie von der EU-Kommission vorgeschlagen. Hier geht es zum Artikel.

Hannes Kartnig wird "Dancing Star" 2023

Steirer Hannes Kartnig hat den Vertrag für das ORF-Tanzparkett neben einer Schauspielerin, einer Gastronomin und einer Sportlerin bereits unterschrieben. Alle Infos dazu hier.

Cha-Cha-Cha, Walzer, Tango, Rumba & Co.: Hannes Kartnig (71) muss ab Jänner 2023 für das ORF-Parkett trainieren © Stefan Pajmann/Ballguide

Heute war in der Steiermark vielerorts die kälteste Nacht des Jahres

Dienstagfrüh wurden in der Obersteiermark minus 15 bis minus 18 Grad gemessen, auch in Graz war es kälter als im Jänner. So geht es dann die nächsten Tage weiter.

Erhebliche Gefahr: Kärntner Lawinendienst warnt jetzt noch detaillierter

Die Prognose erfolgt täglich um 18 Uhr für den kommenden Tag und wird bei Bedarf in der Früh aktualisiert. Alle Infos dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Eisenbahner: Selbst wenn der KV auf Schiene ist, fehlt noch das grüne Licht

Im Falle einer Einigung will die Gewerkschaft der Eisenbahner das Ergebnis noch den Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen. Alle Details dazu können Sie hier nachlesen.

Halle-Attentäter nimmt Bedienstete als Geiseln

Im Gefängnis in Burg nahe Magdeburg in Deutschland ist eine Geiselnahme beendet worden.

Werner Gregoritsch zur Fußball-WM: "Man traut Marokko nichts zu, das ist ein Fehler"

Im vierten WM-Studio sprachen WM-Kolumnist Johnny Ertl und Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch über das Aus einiger Turnierfavoriten, die Halbfinali und ganz persönliche Anekdoten.

Medizin-Nobelpreisträger zu Viren-Pandemien: "Sterblichkeit von 50 Prozent möglich"

Bruce A. Beutler, Medizin-Nobelpreisträger von 2011, erwartet auch in Zukunft weitere Viren-Bedrohungen – womöglich viel schlimmere. Hier geht es zum Interview.

Offiziell: Frédéric Vasseur neuer Teamchef von Ferrari

Frédéric Vasseur wechselt von Alfa Romeo (Sauber) als Teamchef zu Ferrari und hinterlässt einen freien Platz im Team. Alle Hintergründe erfahren Sie hier.

Meine Empfehlung: Geschenke mit Ablaufdatum – gilt mein Gutschein 30 Jahre lang?

Gutscheine gehören zu den bevorzugten Weihnachtsgeschenken der Österreicherinnen und Österreicher. Aber welches Ablaufdatum hat so ein Geschenk und wann ist eine Befristung jedenfalls zu kurz? Alle Infos dazu hier.







