Mahlzeit! In der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden stehen in den USA die folgenreichen Zwischenwahlen an. Bei den "Midterms" wird über die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kongresskammern - dem Senat und dem Repräsentantenhaus - sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Auch wenn er bei den Midterms für kein Amt kandidiert, steht Donald Trump im Mittelpunkt. © AP

Warum die Klima-Blockaden trotz raschen Polizeieinsatzes so lange halten

Darf es sein, dass drei Aktivisten der „Letzten Generation“ auf der Straße „klebend“ eine Stunde lang für Stau sorgen dürfen? Wie sich die Polizei gegen solche Aktionen rüstet und wie es mit dieser neuen Art des Protests weitergeht, haben sich meine Kollegen Christina Traar und Bernd Hecke angesehen. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Grazer Koalition steht mit dem Rücken zur Wand: Drohen 2023 Neuwahlen?

Der Stadtrechnungshof warnt den Stadtsenat in einem vertraulichen Schreiben vor der Pleite und der Einsetzung eines Regierungskommissärs durch das Land als Oberbehörde. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Budgetkrise: Bürgermeisterin Kahr (KPÖ), Vizebürgermeisterin Schwentner (Grüne) und Klubchef Ehmann (SPÖ) stehen vor Bewährungsprobe © APA/ERWIN SCHERIAU

Wie das neue Krisengesetz Österreich auf den Ernstfall vorbereiten soll

Ein Jahr lang wurde um das Krisensicherheitsgesetz gerungen, das bei Blackouts, Terroranschlägen und Co. zuständige Akteure koordinieren soll. Sechs Wochen lang können dazu nun Stellungnahmen abgegeben werden. Was das Gesetz vorsieht. (Kleine Zeitung PLUS)

Amtsmissbrauch, Bestechung: Chorherr wird sich nicht schuldig bekennen

Der ehemalige Parteichef der österreichischen Grünen und Ex-Wohnbaupolitiker Christoph Chorherr soll Spenden für ein karitatives Projekt erhalten haben – von illustren Immobilieninvestoren wie René Benko bis Michael Tojner. Ab heute muss er sich in Wien vor Gericht verantworten. Mehr dazu hier.

"People"-Magazin kürt Chris Evans zum "Sexiest Man Alive"

Die US-Zeitschrift "People" hat Hollywoodstar Chris Evans ("Captain America: The First Avenger") zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Moderator Stephen Colbert gab die Auszeichnung in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) in seiner "Late Show" bekannt. Lesen Sie hier mehr.

Schlacht um Cherson zeichnet sich ab

Im Ukraine-Krieg rückt zunehmend die russisch besetzte Stadt Cherson in den Fokus. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak warf den russischen Truppen vor, Stadtbewohner gezwungen zu haben, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Und jetzt würden sie diese plündern und besetzen. Mehr zur Lage in der Ukraine hier.

Ex-Skisprungstar gilt seit Wochen als vermisst

Der tschechische Ex-Skispringer Antonin Hajek gilt seit Oktober als vermisst. Es wird vermutet, dass eine Liebesaffäre hinter dem Abtauchen des 35-Jährigen steckt. Mehr dazu hier.

Antonin Hajek © EPA

Twitter laufen Werbekunden davon: Auch Stellantis pausiert Anzeigen

Der italienisch-französische Autobauer Stellantis setzt nach der Übernahme von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk seine Anzeigen auf dem Kurznachrichtendienst aus. Musk hatte zuvor eingeräumt, dass Twitter einen "massiven" Umsatzrückgang erlitten hat, seitdem er vor zehn Tagen die Leitung übernommen hat. Lesen Sie mehr.

Eklat um Katars WM-Botschafter: Homosexualität sei "geistiger Schaden"

Khalid Salman bezeichnete Homosexualität in einer ZDF-Dokumentation als "geistigen Schaden". Das Interview wurde danach durch den Pressesprecher sofort abgebrochen. Mehr dazu hier.

Hilfe, mein Hund wurde vergiftet: Welche Strafe gibt es für den Täter?

Heimtückisch ausgelegte Giftköder, eine verzweifelte Hundebesitzerin, die um ihren Aron trauert und was das Gesetz zu Tierquälerei sagt. Außerdem: wie die Behörden auf eine Anzeige reagieren. Kleine-Zeitung-Ombudsfrau Daniela Bachal weiß mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Soziale Ängste im Alltag - wie man damit umgehen kann

Jeder kennt sie und doch sprechen die wenigsten darüber: Die Rede ist von sozialen Ängsten. Aber wann wird aus Nervosität Angst und aus Angst eine Angststörung? Und wie kann man der Anxiety begegnen? Unsere Kolleginnen von "Next" wissen Bescheid.

Mein Filmtipp: Zwei Vogelexperten und ein Jahr, das im Flug vergeht

Sie wollen nicht nur schöne Naturbilder zeigen, sondern Wissen vermitteln: Der Grazer Leander Khil und der Klagenfurter Mario Kreuzer haben gemeinsam die Universum-Doku "Zugvögel - ein Jahr vergeht im Flug" gedreht (heute um 20.15 Uhr in ORF 2). Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Graugänse bleiben mittlerweile das ganze Jahr über in Österreich © ORF

