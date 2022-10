Mahlzeit! Nun ist es offiziell - EU-Staaten haben ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Dieses Paket soll sich speziell auf einen Preisdeckel für Ölimporte aus Russland fokussieren. Die Einigung muss in aktuell in einem weiteren Schritt von den

Hauptstädten der jeweiligen Mitgliedsstaaten im Rahmen eines

schriftlichen Verfahrens bestätigt werden. Dabei handelt es sich bereits um das achte Paket, welches in Kraft treten soll. Hier erfahren Sie mehr.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Dominik Wlazny: "Einen Coolness-Preis gewinnt man hier nicht"

Musiker und Mediziner Dominik Wlazny will mit 35 Jahren Bundespräsident werden. Ein Gespräch über Spaß in der Politik, Wissenschaftsfeindlichkeit, vage Positionen und Gerda Rogers. Hier geht es zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Dominik Wlazny © APA/AFP/JOE KLAMAR

Dieselpreis hat wieder die Zwei-Euro-Marke geknackt

Wenig Begeisterung bei den Autofahrern, die tanken müssen. Die Spirtpreise sind wieder im Steigen. Vor allem beim Diesel macht sich das deutlich bemerkbar. Hier gibt es weitere Informationen.

Welche Sportstars holen sich heute den begehrten "Niki"?

In zwölf Kategorien werden die Preise für die "Sportler:innen des Jahres vergeben". Bei der Lotterien Sporthilfe Gala in der Wiener Stadthalle werden heute (20.15 Uhr, ORF1 live) die Preise vergeben. Hier sind Sie live dabei!

Pilzgift Captan in 14 von 16 konventionellen Apfelsäften gefunden

Vier Bio-Apfelsäfte und 16 konventionell hergestellte Produkte wurden von Greenpeace getestet, das Ergebnis lässt aufhorchen. In 90 Prozent der konventionellen Säfte fanden sich vermutlich krebserregende Pestizide. Hier geht es zum großen Test.

Betroffene: "Das Studium fragt nicht, wie es einem gerade geht"

Nahezu jeder zweite Studierende berichtet von psychischen Beschwerden. Wie es sich anfühlt, wenn plötzlich nichts mehr geht und wie sie Unterstützung gefunden hat, berichtet eine Betroffene.

Tom Brady und Gisele Bündchen: Ehe vor dem Aus?

Seit mehreren Wochen wird über eine Ehekrise des Star-Quarterbacks Tom Brady und seiner Frau Top-Model Gisele Bündchen berichtet. Nun haben beide Scheidungsanwälte angeheuert. Zum Artikel.

Die beiden sind seit 13 Jahren verheiratet © APA/AFP/ANGELA WEISS

Meine Empfehlung: Die tierischen Lieblinge unserer Kollegen

Lust auf treue Knopfaugen, wuschelige Fellknäuel und flauschige Hopsis? Im Rahmen des gestrigen Welttierschutztages haben wir Ihnen die tierischen Lieblinge der Kleine-Zeitung-Mitarbeiter vorgestellt, mit vielen netten Anekdoten.

Ich wünsche Ihnen einen noch einen schönen Mittwoch!

