Mahlzeit! Der Stimmzettel für die anstehende Bundespräsidentenwahl wird in diesem Jahr so lang wie nie zuvor. Nun hat auch der "Waldviertler"-Schuhfabrikant Heinrich Staudinger die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen für die Kandidatur beisammen. Damit gibt es (so weit bisher bekannt) sechs Mitbewerber bei der Wiederkandidatur von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Insgesamt sieben Kandidaten - es sind diesmal ausschließlich Männer - standen noch nie zur Wahl.

Zahl der Langzeitarbeitlosen sinkt in Österreich besonders stark

Mit Ende August war die Arbeitslosigkeit in Österreich auf dem niedrigsten Stand seit neun Jahren. Dennoch zeigen sich erstmals stärkere Effekte, die von der schwierigen geopolitischen Lage hervorgerufen werden.

Wer bekommt den Klimabonus als Gutschein und wo kann man ihn einlösen?

Heute beginnt die Auszahlung des Klimabonus. Wer diesen in Form von Gutscheinen bekommt, was für Kinder gilt und wo man die Gutscheine gegen Bargeld tauschen kann. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Nachrichten aus der Steiermark und Kärnten

Ist Österreich Spitzenreiter bei Frauenmorden?

Ist Österreich das einzige EU-Land, in dem mehr Frauen als Männer getötet werden? Erst diese Woche erstach ein 36-Jähriger seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in Bludenz mit einem Messer. Ein Vergleich der Frauenmord-Rate in Europa bei uns im Faktencheck.

Erst 2020 gekauft: Investor Kilger trennt sich wieder vom Loisium

Der deutsche Gourmet-Investor gibt das südsteirische Hotel-Flaggschiff wieder ab und macht Koch-Ikone Johann Lafer das Grazer Plabutscher Schlössl schmackhaft. (Kleine Zeitung PLUS)

Deshalb werden Corona-Urteile wieder aufgehoben

Österreichs Höchstgerichte haben mit Corona-Urteilen einiges zu tun. Auch in Kärnten gibt es Gerichtsentscheidungen, die unter anderem vom OGH revidiert wurden. Warum das so ist, erklärt Experte Christoph Bezemek. Hier gehts zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Überraschender Sieg: Serena Williams zieht in die dritte Runde ein

Die Amerikanerin gewann gegen die Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit und kam somit in die dritte Runde der US-Open. Ihr Abschied wurde somit ein weiteres Mal verschoben. Hier gibt es weitere Informationen.

Eröffnung der Filmfestspiele mit Überraschungsgast

Völlig überraschend ist die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton zur Eröffnungsfeier der Filmfestspiele Venedig gekommen.

Jetzt dürfen auch Homosexuelle ihr Blut spenden

Mit 1. September tritt die Änderung der Blutspende-Verordnung in Kraft: Auch homosexuellen Personen ist es nun erlaubt, Blut zu spenden. Das Rote Kreuz appelliert an die Allgemeinheit: Jede Konserve wird gebraucht.

Persönliche Empfehlung: Wie können wir Frauen endlich vor Gewalt schützen, Maria Rösslhumer?

Österreich ist Spitzenreiter, wenn es um Frauenmorde geht. Warum haben wir so viele Femizide, was hat es mit der "importierten" Gewalt auf sich und mit welchen Worten oder Handlungen fängt eine Gewaltbeziehung eigentlich an? Maria Rösslhumer von den autonomen Frauenhäusern gibt Antworten. Hier gehts zum Podcast.

