Mahlzeit! Es will nicht so recht ein Sommer wie damals werden: Sogar das Urlauben und Entspannen kann manchmal aus vielerlei Gründen schwerfallen. Allerdings ist es dabei immer hilfreich, den Überblick über aktuelle Entwicklungen zu behalten. Heute trafen zum Beispiel die Ergebnisse zur Untersuchung des Badewassers an der oberen Adria ein. Weiters sieht sich die österreichische Fluggesellschaft AUA nach Problemen mit dem Flugchaos wieder im Aufwind. Mehr zu den aktuellen Themen können Sie hier nachlesen:

Untersuchungsergebnisse zu Algen in Lignano eingetroffen

Eine Nachricht, die wohl für alle Italien-Urlauber interessant sein dürfte: Die Labordaten zum Meereswasser des italienischen Badeorts sind eingetroffen. Was dabei herausgekommen ist, können Sie hier nachlesen.(Kleine Zeitung PLUS)

Lufthansa reduziert Ticketangebot im Sommer

Wegen des anhaltenden Flugchaos stutzt die Lufthansa das Ticketkontingent. In Österreich sieht sich hingegen die AUA nach den Problemen wieder im Aufwind. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Grüne Klubchefin Sigrid Maurer meldet sich zu Hass im Netz-Debatte zu Wort

Die Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, hat sich in der Debatte nach dem Tod der oberösterreichischen Ärztin Dr. Lisa-Maria Kellermayr erstmals zu Wort gemeldet und verteidigt dabei das von ihr mitverhandelte Gesetz, das vor Hetze aus dem Internet schützen soll. Mehr zur Reaktion finden Sie hier.

Hausärztin Reingard Glehr: "Trotz Drohungen ist unsere Arbeit ein Privileg"

Nach neuen Berichten waren und sind viele Mediziner mit Hassnachrichten konfrontiert. Die Hausärztin Reingard Glehr, die an der Seite der Regierungsmitglieder für die Wirksamkeit der Impfung eintrat, meldet sich zu Wort. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

Sturm-Trainer Ilzer gibt sich nach Niederlage kämpferisch

Nach der 0:1-Hinspielniederlage gegen Dynamo Kiew im polnischen Lodz will Sturm-Coach Christian Ilzer den Kopf nicht hängen lassen. Man richte den Blick bereits auf das Rückspiel am kommenden Dienstag (20.30). Die Reaktionen zum Hinspiel finden Sie hier.

Christian Ilzer gibt sich kämpferisch © GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

WAC mit einfallslosem Auftritt

Im Hinspiel der Conference-League-Qualifikation mussten sich die Wolfsberger mit einem 0:0 begnügen. Das lag auch am wenig inspirierenden Auftritt der Kärntner. Mehr zum Spiel lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

China startet Manöver vor Taiwan

Nach dem umstrittenen Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi auf Taiwan lässt die chinesische Gegenreaktion nicht lange auf sich warten. Nun soll ein groß angelegtes Militärmanöver in den Gewässern vor der Insel stattfinden. Mehr dazu hier.

"Kann mich nur noch kurze Zeit halten" - Niederösterreicher geriet bei Mallnitz in Bergnot

Bei Mallnitz in den hohen Tauern geriet gestern ein 41-jähriger Niederösterreicher bei seiner Wanderung in Bergnot. Er musste von der Bergrettung geborgen werden. Mehr zum Vorfall hier.

Marilyn Monroe: Die Leinwandikone starb heute vor 60 Jahren

Heute jährt sich das Ableben der weltberühmten Schauspielerin und Sängerin zum sechzigsten Mal. Zum Porträt anlässlich des Todestags kommen Sie hier.

Lese-Empfehlung: Wie Gemeinden Energie sparen können

Rund um die anhaltend hohen Energiepreise stellt sich nicht mehr nur aus Gründen der Nachhaltigkeit die Frage: Wo kann man Ressourcen sparen? Einige Antworten darauf könnte der folgende Artikel liefern, in dem ein Experte mit einem besonderen Fokus auf den Gemeinden Tipps zum Thema gibt. Hier kommen Sie zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Haben Sie einen schönen Donnerstag, mit Blick auf das Wochenende!

