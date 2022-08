Aus vielen Richtungen kommen derzeit Aufrufe an öffentliche Einrichtungen, Energie zu sparen. Der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) hat beispielsweise gemeinsam mit dem St. Pöltener Bischof an Gemeinden und Pfarren appelliert: "Jede Kilowattstunde zählt". Wie berichtet, wurde auch in Graz bereits eine Taskforce einberufen, die sich mit Lichtverschmutzung im Allgemeinen und dem Einsparpotenzial im Speziellen beschäftigt. Doch wo liegt - jetzt sofort oder sollte sich die Lage verschärfen - tatsächlich das Energiesparpotenzial für Gemeinden?