Mahlzeit! Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Mittwoch ganze Ortschaften in Kärnten verwüstet – es regnete innerhalb von vier Stunden so viel, wie ansonsten innerhalb von mehreren Wochen. Bäche traten über die Ufer, Muren gingen ab und verschütteten die Häuser teils bis zum ersten Stock.

Zwei Vermisste, Bewohner in Häusern gefangen

Schwere Unwetter und Muren wüteten in der Nacht auf Mittwoch am Ossiacher See und im Gegendtal. In Treffen werden zwei Personen vermisst, Arriach ist von der Außenwelt abgeschnitten. Die Lage ist unübersichtlich – wir berichten laufend.

Starke Überflutungsgefahr, Situation bleibt "gefährlich"

In der Obersteiermark regnet es seit den gestrigen Abendstunden, es wird vor Überflutungen gewarnt. In Murau mussten etliche Feuerwehren zu Einsätzen ausrücken. Wir berichten laufend auch über die Lage in der Steiermark.

Máxima und Willem-Alexander auf Graz-Besuch

Fans des niederländischen Königshauses haben am heutigen Mittwoch die seltene Gelegenheit, die königliche Familie in Graz zu erleben. Wir berichten live!

Schmids Nachfolger und der Mann für Umfragen

Das Thema Umfragen bleibt im Fokus des Untersuchungsausschusses. Am heutigen Mittwoch soll der Nachfolger von Thomas Schmid als Generalsekretär im Finanzministerium, Dietmar Schuster, aussagen. Maximilian Miller berichtet wieder aus dem ÖVP-U-Auschuss.

Neuwagen ab 2035 emissionsfrei: Was auf die Konsumenten zukommt

In der Europäischen Union sollen ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden. Darauf einigten sich die zuständigen Ministerinnen und Minister der 27 Staaten in der Nacht auf Mittwoch. Hier geht es zum Artikel.

Nato-Gipfel: Türkei hebt den Bann gegen Schweden und Finnland auf

Für den Nachmittag ist auch eine Aussprache mit Spitzenvertretern der Partnerländer geplant, zu der auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erwartet wird. Mehr dazu hier.

"Ich bin der verdammte Präsident"

Neue explosive Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Erstürmung in Washington: Der frühere US-Präsident Donald Trump habe damals versucht, dem Fahrer seiner Präsidenten-Limousine das Lenkrad zu entreißen und zu seinen Anhängern zum Kapitol zu fahren. Mehr dazu hier.

Lewis Hamilton erhält Unterstützung aus dem Fahrerlager

Der dreifache Weltmeister Nelson Piquet hat Lewis Hamilton rassistisch beleidigt. Zahlreiche Fahrer und Teams positionieren sich nun klar gegen Rassismus und unterstützen den Briten. Mehr dazu hier.

Muss ich meinen Pool für fremde Kinder absichern?

Wer in seinem Garten einen Pool aufstellt, hat dafür zu sorgen, dass andere nicht dadurch zu Schaden kommen. Wie viel Zaun braucht also ein Pool auf einem offenen Grundstück? Oder reicht auch eine Abdeckplane? Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

"Im politischen Spektrum ist in der Mitte Platz für Populisten wie MFG"

Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch und Experten analysieren die aktuelle politische Lage. Wie sorgen die unterschiedlichen Kandidaten dafür, dass das Amt des Bundespräsidenten neu interpretiert wird?

Unsere heutige Lese-Empfehlung:

G7-Gipfel: Wie viel Bayern verträgt Deutschland?

Der pompös inszenierte Trachtenempfang von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für die Spitzenpolitiker am G7-Gipfel sorgt in Deutschland für Debatten. Eine Analyse von Julian Melichar. (Kleine Zeitung PLUS)

