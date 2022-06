Eine rassistische Entgleisung des dreifachen Weltmeisters Nelson Piquet gegenüber Lewis Hamilton sorgt in der Formel 1 für Aufregung. Stein des Anstoßes sind Aussagen des inzwischen 69-jährigen Brasilianers aus dem November 2021, in denen er Hamilton als "negrinho" rassistisch verunglimpft hat. Die Rennserie verurteilte in einer Mitteilung am Dienstag diskriminierende Sprache als "inakzeptabel in jeglicher Form".

Und Lewis Hamilton erhält Unterstützung aus nahezu dem gesamten Fahrerlager. Interessanterweise: Red Bull, das Nachwuchs-Talent Jüri Vips wegen einer rassistischen Entgleisung gekündigt hat, äußerte sich bislang nicht.

Hamilton selbst erklärte via Twitter auf Portugiesisch "Vamos focar em mudar a mentalidade" – was übersetzt bedeutet: "Konzentrieren wir uns darauf, diese Denkweise zu ändern." Der Brite erklärt aber auch:

Quer durch das Fahrerlager gibt es nun Solidaritätsbekundungen für Hamilton und klare Statements gegen Rassismus: