Wer in seinem Garten einen Pool aufstellt, hat dafür zu sorgen, dass andere nicht dadurch zu Schaden kommen. Wie viel Zaun braucht also ein Pool auf einem offenen Grundstück? Oder reicht auch eine Abdeckplane?

Unsere Leserin möchte in ihrem Garten einen Pool aufstellen, der 1,20 Meter hoch ist. Es gibt keinen Gartenzaun. „Brauchen wir hier noch einen Zaun mit einem Meter Höhe oder reicht eine Abdeckplane und eine kindersichere Leiter, um fremde Kinder vor Gefahren zu schützen?“, will sie wissen und fügt hinzu: „Wir wohnen in einer Sackgasse, und um zu unserem Pool zu gelangen, muss man wirklich darauf zugehen. Man kommt nicht zufällig vorbei und kann auch nicht zufällig so hineinstolpern.“