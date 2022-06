Mahlzeit! Die Mehrheit der EU-Bürger befürwortet laut einer aktuellen Umfrage eine beschleunigte EU-Erweiterung wegen des Kriegs in der Ukraine. In Österreich ist das Stimmungsbild aber anders:

Mehrheit der Österreicher gegen rasche EU-Erweiterung

45 Prozent der Befragten hierzulande sind für die rasche Aufnahme neuer Länder, 50 Prozent lehnen dies ab, fünf Prozent sind unentschieden. Mehr dazu hier.



Gesundheitsminister Rauch: "Können nicht im Dauerkrisenzustand bleiben"

Wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems drohen sollte, schließt der Gesundheitsminister eine Maskenpflicht nicht aus. Dennoch ergeht ein deutlicher Appell an die Eigenverantwortung und Solidarität. Hier geht es zum Artikel.

Fliegen wird teurer: AUA will Preise für Flugtickets erhöhen

Auf Langstreckenflügen wird die Fluglinie AUA die Preise der Flugtickets um 50 bis 100 Euro erhöhen, auf der Kursstrecke werden es "ein paar Euro". Derzeit gibt es keinen Personalmangel. Mehr dazu hier.

Deutscher Wirtschaftsminister rechnet mit Gas-Lieferstopp Russlands

Ab 11. Juli fällt Gaspipeline Nord Stream 1 wegen Wartung aus. Schon jetzt kommt weniger Gas durch diese Pipeline. Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck glaubt nicht an technische Probleme. Zu den Details.

Feuerwehren kämpften in der Nacht stundenlang gegen Flammen

Im Bezirk Deutschlandsberg waren drei Freiwillige Feuerwehren bis nach Mitternacht gefordert. Ein großer Holzhaufen hatte Feuer gefangen. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Sechsjährige von Giftschlange gebissen

Die sechsjährige Ida aus Wien spricht erstmals über den folgenschweren Giftschlangenbiss in Kärnten: "Ich hab das Ding gar nicht erkannt, aber es hing mit seinem Zahn an meinem Finger." Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Die kleine Ida aus Wien kann auch wieder lächeln, muss aber noch im Krankenhaus bleiben © Privat

Aufregung um Johanna Mikl-Leitners "Klimatipps"

Jede und jeder könne bei sich selber anfangen - etwa indem man drei statt zehn Ballkleider kaufe. Das meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei einer Klimakonferenz. Dafür erntet sie online jetzt Spott.

Warum Martin Hinteregger zum Aussteiger wurde

Mit 29 Jahren zieht sich Martin Hinteregger vom Profifußball zurück. Ob die Unruhe wegen des Hinti-Cups der Auslöser war, ist offen. Er habe seit Herbst an einen Rücktritt gedacht, sagt er. Lesen Sie mehr zum Karriereende.

Die Hacker-Angriffe auf das Land Kärnten, einfach erklärt

Für Aufsehen sorgen die Hacker-Angriffe auf das Land Kärnten. Wie konnte das passieren, wer steckt hinter "Black Cat" und wie groß ist der Schaden? Die Details gibt's im Video:

Unsere heutige Lese-Empfehlung:

Warum Van der Bellen Spenden sammeln muss

Unter vielen Leserinnen und Lesern der Kleinen Zeitung sorgte der Spendenaufruf des Bundespräsidenten für seine Wiederwahl für Unverständnis. Was damit geschehen soll - und warum man überhaupt für einen haushohen Favoriten wirbt. Ein "Frage und Antwort" von Georg Renner. (Kleine Zeitung PLUS)

Kommen Sie gut durch den Freitag und ein erholsames Wochenende!

