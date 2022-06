Einen schönen guten Abend! Was ist der ÖFB-Elf in Dänemark nach bisher drei erquickenden Auftritten unter Neo-Coach Ralf Rangnick zuzutrauen? Heute Abend muss Österreichs Nationalelf wieder ihr Können auf dem Rasen unter Beweis stellen. Nach der unglücklichen 1:2-Heimniederlage will sie sich heute in Kopenhagen revanchieren. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Sieg oder Niederlage: ÖFB-Team trifft heute erneut auf Dänemark

Bleiben Sie mit unserem Live-Ticker aber auch schon vor Spielbeginn am Ball. Erfahren Sie alles über die Aufstellung, verletzte Spieler und die Strategie von Ralf Rangnick, die die Mannschaft zum Sieg führen soll.

Was die Regierung morgen präsentiert – und was sie schon beschlossen hat

Morgen präsentiert die Regierung ihr neues Entlastungspaket. Zwei Pakete wurden bereits auf den Weg gebracht, Kostenpunkt: vier Milliarden Euro. Welche Maßnahmen darin enthalten sind und wo das Geld bleibt. Hier geht's zum Überblick. (Kleine Zeitung PLUS)

In der Hubertuskirche steht ein Sarkophag für Heidi Goëss-Horten bereit

Helmut Horten war Ehrenbürger von Maria Wörth und wurde dort 1987 in der von ihm errichteten Hubertuskirche bestattet. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass Heidi Goëss-Horten an seiner Seite ihre letzte Ruhestätte findet. Alles dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Opfer sagt aus: "Dann bekam ich plötzlich zwei Schläge auf den Schädel"

Zwei Männer (44 und 48) sind angeklagt, im November des Vorjahres in ein Haus in Eggersdorf eingedrungen zu sein. Sie sollen auch versucht haben, eine Frau (55) zu töten. Heute wird das Urteil erwartet. Hier gehts zum Bericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Gleich fünf Geschäftsführer steuern jetzt den Klagenfurter Flughafen

Erst im Herbst wurde die Geschäftsführung von einer auf drei Personen aufgestockt, seit Kurzem sind es bereits fünf. Alle Geschäftsführer kommen von Mehrheitseigentümer Lilihill. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Was heute außerdem noch wichtig war:

Bei Pools an Ausstiegshilfen für Tiere denken – das rettet Leben

Swimmingpools sind für Menschen eine herrliche Erfrischung – und können für Tiere zur tödlichen Falle werden. Das ließe sich ganz einfach verhindern, indem die Besitzer eine simple Ausstiegshilfe anbringen. Mehr dazu hier.

Welche Erkrankung hinter dem Ramsay-Hunt-Syndrom steckt

Justin Bieber ging mit seiner Diagnose des Ramsay-Hunt-Syndroms an die Öffentlichkeit – er leide an einer halbseitigen Gesichtslähmung. Wodurch diese ausgelöst wird und was die Gürtelrose damit zu tun hat. Hier gehts zum Bericht.

Rückblick aufs Wochenende

Vier Tage lang Bier & Beats: die besten Bilder vom Nova Rock

Das Nova Rock Festival 2022 ist mit Sonntagabend Geschichte. Ein Rückblick auf vier Tage Bier, Beats und ausgelassene Stimmung. Hier geht es zum Festival-Rückblick.

Noch 4 Minuten Zeit für ein Video?

USA gegen China: Gibt es einen neuen Kalten Krieg?

Politikanalyst Franz-Stefan Gady beleuchtet jede Woche einen anderen Brennpunkt der Weltpolitik. In dieser Woche: Sind China und die USA bereits in einen Kalten Krieg eingetreten?

Noch 52 Minuten Zeit für unseren Podcast?

Warum ist es gut, als Vater zu scheitern, Hosea Ratschiller?

Kabarettist und Radiomacher Hosea Ratschiller (40) lebt ein Patchwork-System und will die Vaterrolle gesellschaftlich neu definieren. Aber nicht als Rolle, sondern als Tätigkeit. Dazu gehört auch, zu scheitern und das Scheitern zu mögen. Ein "fair&female"-Podcast übers "Vatern".

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend!