Mahlzeit! Die ÖVP kommt derzeit nicht zur Ruhe: Nun will sich offenbar auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) nach 14 Jahren im Amt zurückziehen. Er wird bei der kommenden Landtagswahl nicht mehr als Spitzenkandidat für die ÖVP antreten.

Platter übergibt das Zepter

Beim Landesparteivorstand dürfte Günther Platter heute Wirtschaftslandesrat Anton Mattle als seinen Nachfolger vorschlagen. Die Landtagswahl soll auf Herbst vorverlegt werden, bis dahin will Platter die Amtsgeschäfte führen. Wir berichten.

Amnesty: Streumunition in Charkiw eingesetzt

Tag 110 im Krieg Russlands gegen die Ukraine: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte, dass Russland verbotene Streumunition einsetzte und diese auch gegen Zivilisten richte. Wohngebiete in der ukrainischen Stadt Charkiw seien damit beschossen worden. Wir berichten live über die wichtigsten Entwicklungen des Tages.

Schuldnerberatung Steiermark: "Für viele geht es nicht mehr"

Die Preise steigen und viele Menschen spüren die Teuerungen hart. Auch die Schuldnerberatung Steiermark verzeichnet derzeit mehr Anfragen. Vor allem Geringverdiener, aber auch junge Leute, suchen um Hilfe an. Verena Schaupp hat nachgefragt. (Kleine Zeitung PLUS)

Heute Abend: Was ist Österreich in Dänemark zuzutrauen?

Österreich trifft heute Abend im vierten Spiel der Nations League in Kopenhagen auf Dänemark. Die Dänen führen die Gruppe an, Österreich hat zwei Punkte weniger. Kann die Mannschaft von Ralf Rangnick Kontakt mit den Dänen mithalten? Stimmen Sie ab!

Grasser steht heute wieder in Wien vor Gericht

Eineinhalb Jahre nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung in den Causen Buwog und Terminal Tower Linz steht Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am heutigen Montag wieder vor Gericht. Der Prozess ist nicht öffentlich. Hier geht es zum Artikel.

Home Invasion in Eggersdorf: Vor den Geschworenen ist noch das Opfer am Wort

Zwei Männer (44 und 48) sind angeklagt, im November des Vorjahres in ein Haus in Eggersdorf eingedrungen zu sein, um es auszurauben, und versucht zu haben, eine Frau (55) zu töten. Heute wird das Urteil erwartet. (Kleine Zeitung PLUS)

Eine Mäzenin, die den Puck und die Kunst liebte

Milliardärin Heidi Goëss-Horten (81) verstarb in ihrem Schloss in Sekirn am Wörthersee. Sie hinterließ ein Vermächtnis für Tiere, in der Kunst und im Eishockey. Ihr Vermögen fließt in Stiftungen ein. Ein Nachruf von Martin Quendler, und Mario Kleinberger (Kleine Zeitung PLUS)



Vier Tage lang Bier & Beats: Die besten Bilder vom Nova Rock

Das Nova Rock Festival 2022 ist mit Sonntagabend Geschichte. Ein Rückblick auf vier Tage Bier, Beats und ausgelassene Stimmung.

Rebel Wilson wurde vor Coming-out offenbar unter Druck gesetzt

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson hat auf Instagram ihre Beziehung zu einer Frau öffentlich gemacht. Offenbar wurde sie von einer Zeitung unter Druck gesetzt. Diese räumt nun Fehler ein.



Unsere Lese-Empfehlungen am Freitag:

"Dann steht das Werk still": Magna-Boss Günther Apfalter im Interview

Magna-Chef Günther Apfalter über Mangelverwaltung, die Vermögens- vernichtung durch die Inflation, Schlechtwetterkapitäne, das Spekulationsobjekt Energie und warum er die CO2-Bepreisung befürwortet. Von Didi Hubmann, Manfred Neuper und Gerhard Nöhrer. (Kleine Zeitung PLUS)



