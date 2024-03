Heute, Montag, wird entschieden, wie es bei den insolventen Gesellschaften Signa Prime und Signa Development weitergeht. Vermutet wird, dass es zu einer Treuhandlösung kommt – gegen die sich die Republik ausspricht. Gewiss ist: Alles bleibt kompliziert. Mehr dazu hier.

Putin: Nur ein Schritt zum Dritten Weltkrieg

Ein umfassender Konflikt mit der NATO sei nicht auszuschließen, und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem Dritten Weltkrieg entfernt, erklärte Putin Sonntagabend in Moskau zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. Mehr dazu hier.

4,3 Prozent Inflation: Restaurants und Hotels erneut wichtigste Preistreiber

Die Inflation sinkt laut Statistik Austria im Februar auf 4,3 Prozent. Preise fürs Übernachten und Essengehen steigen im Jahresabstand um 8,3 Prozent. Im Vergleich zum Jänner erhöhte sich das durchschnittliche Preisniveau um 0,7 Prozent. Mehr dazu hier.

„Historischer Gasfund“ in Oberösterreich

Im oberösterreichischen Molln gibt es ein Erdgasvorkommen in über 1400 Metern Tiefe. Eine Evaluierung soll im Herbst folgen.

Die Bohrung wird von Naturschützern bekämpft © APA / Team Fotokerschi/rauscher

Besitz von Nacktfotos: Das hat es mit der neuen Gesetzesverschärfung auf sich

Die Strafen für das Verschicken und den Besitz von einschlägigen Fotos und Videos wurden verschärft. Auch Jugendliche sind davon betroffen. Wie sie einer Verurteilung entgehen können.

Nach dem Triumph verabschiedete sich Feller von seiner Löwenmähne

Mit 31 Jahren ist Manuel Feller mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Slalom-Weltcup am Gipfel angekommen. Nach dem vollendeten Meisterstück beim Saisonfinale in Saalbach feierte der Tiroler mit „Freunden, die mich unterstützt haben, seit ich klein bin“, sagte er. Und: Auch in der Stunde des Triumphs vergaß er nicht auf ein anderes Herzensprojekt.

Manuel Feller mit seinem Physiotherapeuten © Ski Austria

Österreichs Skisprung-Star hat noch lange nicht genug

Stefan Kraft hat am Sonntag seine dritte große Weltcup-Kugel fixiert. Und dabei muss es nicht bleiben. Zum Interview.

Messner erhält zweiten Schuh von Bruder

Nach fast zwei Jahren hat das Warten ein Ende: Reinhold Messner hat am Sonntag nach eigenen Angaben den zweiten Schuh seines toten Bruders überreicht bekommen. Mehr dazu hier.

Warum haben jüdische Frauen besseren Sex, Mirna Funk?

„Von Juden lernen“, heißt das aktuelle Buch der jüdischen Autorin und Feministin Mirna Funk. Im „fair&female“-Podcast geht es um die Bereiche „Sex und Streit“ und die Frage, ob man bei diesen Themen auch etwas aus der jüdischen Kultur lernen kann. Spannend, lehrreich und auch lustig.

Mirna Funk im Podcast über Sex und Streit im Judentum

Ein stets höflicher Rock ‘n‘ Roller wird 85

Peter Kraus feiert heute seinen 85. Geburtstag. Der Jubilar blickt zufrieden zurück und hat es stets „abgelehnt, mich wie ein Chamäleon irgendwelchen Richtungen anzupassen“. Lesen sie mehr.

Am 18. März wird Peter Kraus 85, geboren als Peter Siegfried Krausnecker 1939 in München © Mike Kraus

Meine Empfehlung: Der jüngste Priesteranwärter des Landes im Interview

Mit 21 Jahren ist Paul Neumann der jüngste Priesteranwärter Österreichs. Warum er mit dem Zölibat kein Problem hat, welche Chancen er in der Kirchenkrise sieht und weshalb seine Eltern strikt gegen seine Berufswahl sind. Hier geht es zum Interview.

Paul Neumann ist der jüngste Priesteranwärter Österreichs. © Wurzinger

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!