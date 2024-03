Ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde am Samstag Opfer eines sogenannten Tochter-Sohn-Tricks. Ein bislang unbekannter Täter nahm via SMS Kontakt mit dem 83-Jährigen auf und gab sich als dessen Sohn aus. Im Zuge mehrerer Unterhaltungen via Textnachrichten bat der „Sohn“ sein das Opfer um Geld. Das 83-jährige Opfer tätigte mehrere Onlineüberweisungen. Im Summe mehrere tausend Euro – erst später stellte sich der Betrug heraus.