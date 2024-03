Das passiert auch nicht alle Tage in Kärnten: Gleich neun Beschuldigte konnten heute im Zuge von sieben Hausdurchsuchungen im Stadtgebiet von Villach festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um sechs Männer und drei Frauen im Alter zwischen 29 und 53 Jahren mit österreichischer, bosnischer, slowenischer und griechischer Staatsbürgerschaft. Alle Details hier.

Video aus Zucht: Neue Vorwürfe gegen steirischen Schweinehalter

Nachdem der Mastbetrieb eines steirischen Schweinehalters stark kritisiert wurde, geriet jetzt auch der Zuchtbetrieb ins Visier von Tierschützern. Alle Details hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Influencer Andrew Tate und sein Bruder erneut festgenommen

Die Brüder werden des Menschenhandels und der Ausbeutung junger Frauen verdächtigt. Der umstrittene Influencer war bereits 2022 in Bukarest verhaftet worden. Zum Artikel.

Erstes Hilfsgüter-Schiff für Gazastreifen verlässt Zypern

Mit 200 Tonnen Hilfsgütern an Bord machte sich die „Open Arms“ auf den Weg in Richtung Gaza. Der Transport ist ein Pilotprojekt, mit dem die Versorgung des Gazastreifens von See aus getestet werden soll.

Im Video: Novak Djokovic blamiert sich gegen die Nummer 123 der Welt

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic ist beim ATP-1000-Tennisturnier in Indian Wells sensationell in der dritten Runde am Italiener Luca Nardi gescheitert. Alle Infos hier.

Amazon halbiert Rückgabefrist bei vielen Produkten

Retourenfristen werden bei Warengruppen wie Elektronik, Büro- und Unterhaltungsartikel auf zwei Wochen reduziert. Bisher hatte man einen Monat Zeit. Die Regelung soll schon bald in Kraft treten.

Blamage bei Konzert: Madonna forderte Fan im Rollstuhl zum Aufstehen auf

Die Pop-Diva hatte den Mann bei ihrem Konzert in Los Angeles kritisiert, weil er nicht wie die anderen aufstand und tanzte. Die Aktion und die anschließende halbherzige Entschuldigung lösten Empörung aus. Zum Artikel.

„Man ist so alt, wie man sich fühlt“: Das ist kein abgedroschener Spruch, sondern jetzt auch belegt durch eine aktuelle Altersstudie.„Menschen, die sich jünger fühlen, sind zufriedener und leben länger“, sagt Studienleiter Markus Wettstein von der Humboldt-Universität in Berlin. Hier geht es zum Interview.

