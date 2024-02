Letzter Akt im Justizdrama rund um Julian Assange (52). Ein Londoner Gericht wird voraussichtlich heute entscheiden, ob der Whistleblower an die USA ausgeliefert wird. Sollte der WikiLeaks-Mitbegründer ein weiteres Mal von den Richtern abgewiesen werden, drohen ihm dort bis zu 175 Jahre Gefängnis. Denn in den USA wird der Publizist geheimer und vertraulicher Dokumente als „Spion“ oder gar als „Terrorist“ eingestuft. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Heutige Empfehlungen:

Mietwohnungen: Starker Anstieg bei Nachfrage, Angebot sinkt

Das Interesse an Mietobjekten ist in Österreich seit 2020 überproportional gestiegen: vor allem in Kärnten. Steiermark ist dahingehend als Ausreißer im Trend. Wie das auf Mietpreise wirkt.

Polizist wegen Mordes vor Gericht: „Ich kann es mir selbst nicht erklären, aber dann habe ich ihn erschossen“

Ein Polizist tötete vor einem Jahr seinen Chef in dessen Büro in der Triebener Polizeiinspektion, er gab vier Schüsse aus der Dienstwaffe ab. Heute steht der Mann vor Gericht. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Jobperspektive Geisterbahn: Wiener Prater sucht dringend Personal

Besonderer Mangel herrscht derzeit in der Gastronomie, auch für die Fahrgeschäfte werde händeringend nach Mitarbeitern gesucht. Eine Jobbörse mit „Speed-Dating“ soll Abhilfe schaffen.

Russischer Unternehmer verklagt Kroatien auf 35 Millionen Euro

Die Megajacht „Royal Romance“ wurde 2022 in Kroatien beschlagnahmt, weil sie einem sanktioniertem Oligarchen gehören soll. Ein russischer Unternehmer behauptet aber, sie sei in seinem Besitz und fordert nun Schadensersatz. Zur Meldung.

Ungarns Parlament ratifiziert Nato-Beitritt Schwedens

Nach langer Blockade will Ungarn Ende Februar dem Nato-Beitritt Schwedens zustimmen. Ministerpräsident Viktor Orbán sprach bereits am vergangenen Samstag von nur noch wenigen Schritten bis zur Genehmigung.

Deutscher Weltmeister Andreas Brehme verstorben

Der Siegtorschütze des WM-Finales 1990 hatte offenbar einen Herzstillstand erlitten und verstarb in München. Er hinterlässt eine Lebensgefährtin und zwei erwachsene Söhne.

Dieses Bild von Andreas Brehme bei der Weltmeisterschaft 1990 ging um die Welt © Imago

Millionenshow und Co: Wo werde ich am schnellsten Millionär?

In welche Quizshow man am leichtesten kommt, wo ein großer Gewinn wartet und wie die geldversprechende Erfolgsformel lautet. Zum Überblick.

Schauspielerin Rooney Mara zeigt sich mit Babykugel am Roten Teppich

Rooney Mara und Joaquin Phoenix sind seit 2016 ein Paar und werden nun zum zweiten Mal Eltern. Die Schauspieler haben bereits den gemeinsamen Sohn River.

Meine Empfehlung: Kann man das Kerngehäuse von Äpfeln mitessen?

Ob es schmeckt, ist die eine Frage – aus gesundheitlicher Perspektive spricht aber nichts dagegen, das Kerngehäuse des Apfels zu essen, wenn man eine Sache nicht tut. Lesen Sie mehr.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag!