Im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dürfte kommende Woche das Urteil fallen, obwohl zwei Befragungen fixiert wurden. Hauptbelastungszeuge Thomas Schmid und der zweite russische Geschäftsmann sollen digital befragt werden. Lesen Sie mehr.

Slovan-„Fans“ präsentierten sich in Graz von ihrer schlechten Seite

Rassistische Parolen und Nazi-Symbolik beim Fanmarsch durch Graz. Es waren offenbar auch Wiener Fans unter den slowakischen „Ultras“.

Viganella ist wieder das dunkelste Dorf Italiens

Jahrelang erhellte ein großer Spiegel den kleinen Ort im engen Antrona-Tal. Nun ist er kaputt. Unser Korrespondent Julius Müller-Meiningen berichtet.

Ex-FBI-Informant erfand wohl Vorwürfe gegen Hunter Biden

Ein früherer Informant des FBI, Alexander Smirnov, wurde festgenommen und angeklagt, weil er die Korruptionsvorwürfe gegen Hunter Biden erfunden haben soll.

Comeback: Renommierter „Guide Michelin“ testet wieder in Österreich

2009 kehrten die Tester der Kulinarik-Bibel Österreich praktisch den Rücken, jetzt kommen sie wieder. Topgastronom Heinz Reitbauer: „Das ist gut für die internationale Sichtbarkeit von Österreichs Gastronomie.“

Es soll kein Song Contest der Regierungen sein

Der 68. Eurovision Song Contest wirft seine Schatten voraus. In den Wettbüros wird auf den nächsten Sieg der Ukraine gesetzt. Mit einem Lied über weibliches Durchhaltevermögen in schweren Zeiten. Israel-Boykottaufrufe begleiten das Wettsingen. Und ein queerer palästinensischer Musiker will für Island zum ESC.

Jürgen Klinsmann und Andreas Herzog als Südkorea-Trainerduo entlassen

Verbandschef Chung Mong-gyu befand, dass der Deutsche und der Österreicher nicht die Erwartungen erfüllten. Deren Verträge wären bis zum Finale der Weltmeisterschaft 2026 gelaufen.

Jürgen Klinsmann ist nicht länger Trainer von Südkorea © APA/AFP

Bilder und Audios: Wie KI-Inhalte künftig schnell enttarnt werden sollen

C2PA, SynthID & Co: Um der Gefahr von gefälschten Inhalten vorzubeugen, sollen KI-generierte Bilder oder Audios schnell als solche erkennbar sein. Welche Technologien eingesetzt werden. Zur Analyse.

Diese Promis werden das Event mit Vogue-Chefin Anna Wintour ausrichten

Die Planung für die diesjährige Met-Gala in New York läuft auf Hochtouren, nun gab Wintour ihre prominenten Mitorganisatoren bekannt. Die Veranstaltung soll am 6. Mai über die Bühne gehen.

Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez and Zendaya © AP

Meine Empfehlung: So finden Sie für jeden Raum die passende Zimmerpflanze

Dass Pflanzen im Wohnraum nicht nur dekorativ sind, sondern auch die Seele streicheln, ist bekannt. Doch welche Pflanze eignet sich für welchen Wohnraum?



