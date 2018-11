Vieles deutet darauf hin, dass das Land in einen bürgerkriegsartigen Zustand schlittert. In den USA rechnen sowohl die Reichen als auch die Armen mit einer Eskalation.

3-D-Druck-Pistole aus Texas: Die Trump-Regierung erlaubte der Firma, das Kopierformat im Internet hochzuladen. Acht Staaten kämpfen gerichtlich dagegen an, aus Sorge darum, dass die Plastik-Waffe, die Detektoren nicht erkennen können, das ideale Werkzeug für Kriminelle und Terroristen wäre © AP

Einer gegen viele und jeder gegen jeden: Dieses Grundmuster der Politik unter US-Präsident Donald Trump in Zusammenhang mit dem Umstand, dass sich bestimmte Gruppen bis an die Zähne bewaffnet haben und auch einzelne angesichts der zunehmenden Verunsicherung nicht mehr ohne Waffen sein möchten, lässt die Befürchtung wachsen, dass es in den USA zu einem regelrechten Bürgerkrieg kommen könnte.

