Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

US-Präsident Donald Trump nominierte Amy Coney Barrett im Rosengarten des Weißen Hauses für den Supreme Court © AP

Der Tod von Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg (deren Großeltern mütterlicherseits übrigens im Jahr 1902 aus dem damaligen Österreich in die USA ausgewandert sind) hat in den Vereinigten Staaten zu einer harten politischen Auseinandersetzung über ihre Nachfolge geführt. Was macht das US-Höchstgericht aber zu einem derartigen „Objekt der Begierde“ der beiden politischen Lager? Was ist tatsächlich so „Supreme“ am „Supreme Court“der USA?