Eine strikte Gefolgschaft, eine schwächelnde Opposition, die Absage an harte Reformen, eine gute Konjunktur und die Migrationsthematik verschaffen der Koalition ein Jahr nach dem Wahlsonntag gute Umfragewerte.

Strache, Kurz © (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Zwei Wochen lang durchwanderte Florian Danner Österreich, gestern erreichte er den südlichsten Punkt des Landes bei Eisenkappel. Zum Jahrestag der Wahl am 15. Oktober wollte sich der bekannte Puls-4 Moderator bei den Leuten draußen umhören, was von der aktuellen Regierung zu halten sei. „Ein einziger Aspekt dominierte die Gespräche“, so Danner nach 400 Kilometern Fußmarsch und Hunderten Interviews, „dass die Regierung nicht mehr streitet.“ Anderen Anliegen wie Flüchtlinge, Rauchen, 12-Stundentag rangieren unter ferner liefen.

