Hunderttausende Euro sollen Grüne und früheres BZÖ an das Land zurückzahlen. Grüne wollen das mit drei Gegengutachten abwenden und das Geld behalten.

Michael Johann beruft sich auf drei Gutachten von namhaften Juristen © Elisabeth Peutz

Mit Unterstützung von Bundessprecher Werner Kogler und dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi wollen sich die Grünen heute bei einem Aktionstag in Klagenfurt Mut für die Zukunft machen. „Umweltschutz, Soziales, Tierschutz – das sind unsere Themen“, sagt Landessprecher Matthias Köchl. Man lebe derzeit von „Spenden und Mitgliedsbeiträgen“. Mit jenen 500.000 Euro an Klubförderung, die das Land Kärnten von den Grünen nach dem Ausscheiden aus dem Landtag zurückfordert, will sich Köchl nicht beschäftigen.

