Im SPÖ-Präsidium rauchen heute die Köpfe. Eigentlich hätte man bei der Sitzung im Wiener Parlament die Details zur bevorstehenden Mitgliederbefragung fixieren sollen, die den Kampf um den roten Parteivorsitz zwischen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und Herausforderer Hans Peter Doskozil endgültig entscheiden soll. Doch 24 Stunden vor Beginn der Sitzung warf überraschend ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring. Nikolaus Kowall, der frühere Leiter der widerspenstigen Wiener Ortsgruppe „Sektion 8“, gab seine Kandidatur für die Befragung der roten Genossinnen und Genossen bekannt. Er halte seine beiden Konkurrenten für „ungeeignet“, um dem „rechten Populismus Einhalt“ bieten zu können, verkündete er via Twitter.

Ein Schritt, der nicht nur weitere Unruhe in die Partei bringt, sondern auch neue Fragen zum ohnehin komplexen Prozedere der Befragung aufwirft. Zwar wurden die roten Mitglieder bereits 2020 postalisch und elektronisch zum Bundesparteivorsitz befragt, doch Chefin Rendi-Wagner stellte sich dieser damals ohne Gegenkandidaten. Die vor drei Jahren errungenen 71,4 Prozent konnten ihr langfristig nicht den Rücken stärken.

Darf ein dritter Kandidat zugelassen werden?

Zum notwendigen Austüfteln des Ablaufs der geheimen Abstimmung kommt nun auch noch die Frage, ob mit Kowall ein dritter Kandidat dazu überhaupt zugelassen wird. „Natürlich muss sich der Ablauf der Befragung innerhalb der Parteistatuten bewegen, sonst wird das ganze anfechtbar“, erklärt Politikwissenschaftler Laurenz Ennser-Jedenastik. „Die Entscheidung, ob man die Regeln hier liberaler oder restriktiver auslegt, wird aber zum Lackmustest: Beginnt hier eine neue Form der innerparteilichen Entscheidung für die SPÖ oder wird das schlicht eine nicht optimale Einzelfalllösung.“

Laut Ennser-Jedenastik würde der internationale Trend dabei durchaus in Richtung Mitgliederentscheid bei der Wahl des Parteivorsitzes gehen. Seit den 1970ern sei hier eine starke Steigerung zu erkennen. Das liege laut dem Politikwissenschaftler vor allem an neuen Parteien, die diese Form der Mitgliederbestimmung von Beginn an einführen. „Grundsätzlich tendieren Parteistrukturen über längere Zeit dazu, dem Gesetz der Oligarchie zu folgen – Entscheidungen werden von oben nach unten getroffen“, erklärt er. Die Mitgliederbefragung könne man also als Ermächtigung der Basis sehen – oder als Entmachtung der mittleren Funktionärsschicht, womit man wiederum jene an der Spitze zusätzlich stärkt.“

Erfahrung mit Basis-Mitbestimmung haben in Österreich bislang nur die Neos. Doch auch die steirische Landes-SPÖ plant bereits, ihre Mitglieder darüber entscheiden zu lassen, wer für die Partei in die Landtagswahl im kommenden Jahr ziehen wird. Darauf, dass dieses Modell auch in der Bundespartei Schule machen könnte, hofft auch Kowall. „Mit meiner Kandidatur zwinge ich sie, die Köpfe rauchen zu lassen“, sagte er der Kleinen Zeitung.

Trend zur Mitgliederbefragung

Laut Ennser-Jedenastik zeichne sich im internationalen Trend zur Mitgliederbefragung jedoch auch ein zweites Phänomen ab: „Die offen ausgetragene Konkurrenz und die größere Kandidatenauswahl sorgen auch dafür, dass die gewählten Personen an der Spitze deutlich kürzer dort sind – bevor sie selbst wieder abgewählt werden.“

Doch nicht nur die Kandidatenfrage dürfte die besagten Köpfe im SPÖ-Präsidium rauchen lassen, sondern auch die Frage, wann, wie lange und in welcher Form die Befragung stattfinden soll und wer über den künftigen Parteivorsitz abstimmen darf. Hier dürfte es einen Stichtag brauchen, um auszuschließen, dass extra für die Abstimmung eingetretene Mitglieder das Wahlergebnis verzerren oder manipulieren. Betreffend des Zeitplanes muss zudem ein möglicher Einfluss auf die bevorstehende Landtagswahl in Salzburg Ende April berücksichtigt werden. Laut Bundespartei sollen all diese Fragen bei der Präsidiumssitzung geklärt werden. Neo-Kandidat Kowall wird daran übrigens nicht teilnehmen.