Heute geht die Jugend wieder auf die Straße. Die Klimaschutzorganisation "Fridays for Future" ruft zum weltweiten Klimastreik. Hunderte Schülerinnen, Studierende und Lehrlinge werden den Protest für ihre Zukunft in ganz Österreich ausüben.

Doch der Kampf junger Menschen endet nicht bei der Klimakrise. Da sie sich in Ausbildung oder am Beginn ihres Erwerbslebens befindet, ist Österreichs Jugend von der Teuerung besonders stark betroffen, sagen die Vorsitzenden der Bundesjugendvertretung (BJV), Julian Christian (JVP) und Sabrina Prochaska (Pfadfinder) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.