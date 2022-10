"Muss denn das sein, wäh­rend ein paar Hun­dert Ki­lo­me­ter wei­ter im Osten Ka­no­nen don­nern und Bom­ben fal­len?", frag­ten sich Wie­ne­rin­nen und Wie­ner am Mon­tag, als das Bun­des­heer mit Pan­zern und Kampf­he­li­ko­ptern an­rück­te, um sich für die jähr­li­che Leis­tungs­show am Na­tio­nal­fei­er­tag in Stel­lung zu brin­gen. Und tat­säch­lich mutet es auf den ers­ten Blick ein wenig be­fremd­lich an, wenn mit­ten in der Stadt Sol­da­ten mar­schie­ren und Kin­der auf Pan­zern her­um­kra­xeln.