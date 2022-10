Für den Endspurt im Kampf um die Hofburg fährt Amtsinhaber Alexander Van der Bellen die ganz großen Geschütze auf: In einem Wahlkampfvideo wird er nun auch von seiner Hündin Juli offiziell unterstützt.

Anlässlich des Welttiertages leihte Buhlschaft Verena Altenberger der selbsterklärten "guten Mischung" Juli ihre Stimme und berichtet: Fad sei das Leben in der Hofburg trotz vieler Termine eigentlich nie, denn "der Sascha macht das so gerne". Dass die Hündin im Wahlkampf zieht, weiß der Van der Bellen natürlich, daher wird mit Juli nicht nur um die Hofburg Gassi gegangen, sie begleitet den Amtsinhaber auch zu nahezu jedem Termin.

Auch SPÖ unterstützt

Das Video soll aber nicht nur Van der Bellen unterstützen, sondern auch zur Wahl selbst aufrufen. Immerhin sei Wählen "irgendwie wie spazieren gehen: Das ist das Beste, was man machen kann", findet Juli. Und auch, wenn hinausgehen manchmal ungemütlich sei, sei es "absolut notwendig" seine Stimme abzugeben - "und man fühlt sich danach einfach immer besser", so Altenberger in der Rolle der Juli.

Dass Juli dabei ihr Herrchen unterstützt, war zu erwarten. Auch die SPÖ stand bereits bisher deutlich hinter dem Amtsinhaber. Heute machte es die Sozialdemokratie aber offiziell und verkündete ihre Unterstützung zur Wiederwahl auf dem Kurznachrichtendienst Twitter:

