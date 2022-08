Über die Nacht verhandelten Bund, Stadt Wien und der Energieversorger Wien Energie über die geplante Kreditlinie in der Höhe von zwei Milliarden Euro für den in finanzielle Turbulenzen geratenen Energieversorger. "Die Verhandlungen laufen noch", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in der ZiB 2, er hoffe auf eine Lösung "in den nächsten Stunden".

Diese dürfte nun gefunden worden sein. Wie "der Standard" mit Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, erhält das Unternehmen eine Kreditlinie über zwei Milliarden Euro. Um 10.30 Uhr findet im Bundeskanzleramt eine eilig einberufene Pressekonferenz zum Thema "Aktuelles zur Wien Energie" statt. Die Kleine Zeitung berichtet live.

Neben Kanzler Karl Nehammer, Finanzminister Magnus Brunner und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) nimmt auch der Leiter der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, an der Pressekonferenz teil. Peschorn hatte als "Anwalt der Republik" für den Bund verhandelt.

Es wurde ein Darlehensvertrag zwischen dem Land Wien und dem Bund unterzeichnet, damit Wien nun seiner Verantwortung nachkommen und der Wien Energie die notwendige Stabilität und Liquidität gewährleisten kann, erklärt Nehammer. Es gehe darum, "dass zwei Millionen Menschen Sicherheit haben, dass ihnen in der Wohnung nicht das Licht ausgeht und Unternehmen entsprechend wirtschaften können".

Das alles sei in den letzten 72 Stunden passiert. "Das war sowohl für uns als auch an sich ungewöhnlich", sagt Nehammer - und kündigt eine Überprüfung der Vorgänge in Wien an: Es sei eine Rettungsmaßnahme mit Bedingungen.

Spekulation um Spekulationen

Um die Finanzlage der Wien Energie besser einschätzen zu können, verlangte der Finanzminister Einblick in die Geschäftsgebarung des Energieversorgers. "Die Bedingung ist natürlich, dass aufgeklärt wird. Einsichtsrechte spielen auch eine Rolle", erklärte Brunner in der ZIB2. Nur dann könne man nachvollziehen, ob es zu Spekulationsverlusten gekommen sei, oder nicht.

Spekulationsvorwürfe wies die Wien Energie am Dienstag in einer Aussendung zurück. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte eine Sonderprüfung der Organe von Wien Energie und Stadtwerken durch den Stadtrechnungshof und externe Gutachter an. "Ich möchte damit zeigen, dass es nichts zu verbergen gibt", so Ludwig.

Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) erklärte am Dienstagnachmittag, der am Montag zu leistende Betrag von über 1,7 Mrd. Euro sei eine Kaution, "die nicht verloren ist, die kein Aufwand ist". Inzwischen habe sich herausgestellt, dass davon 798 Mio. Euro wieder gutgebucht worden seien. Am Dienstag habe Wien Energie "gar keine zusätzlichen" Garantien gebraucht.