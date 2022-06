Anders als letztes Jahr fallen die Corona-Zahlen heuer nicht mit den steigenden Temperaturen, im Gegenteil: Eine Sommerwelle droht. Heute meldete der nationale Krisenstab 6869 Neuinfektionen - das ist der höchste Wert seit einem Monat. In der Steiermark wurden seit gestern 662 neue Fälle gemeldet, in Kärnten 106. Die meisten Neuinfektionen gibt es in der Bundeshauptstadt: Seit gestern wurden 2664 neue Corona-Fälle in Wien gemeldet. Besonders stark steigen die Infektionen bei den 25-34-Jährigen.

"Wir müssen in den kommenden Wochen mit weiter steigenden Zahlen bei Neuinfektionen rechnen", heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium. Die aktuellen Entwicklungen würden aber weitgehend den Prognosen entsprechen und würden vor allem an abnehmender Immunität und der höheren Ansteckungsrate durch die neuen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 liegen, so das Ministerium, das einmal mehr für Verantwortung und Solidarität appelliert: "Beispielsweise indem wir die Maske tragen, wenn mehr Menschen auf engem Raum zusammenkommen".

Glaubt man dem Prognosekonsortium, dürften die Neuinfektionszahlen im Sommer stark ansteigen. Das liegt einerseits an den neuen Subvarianten, andererseits konnten die Expertinnen und Experten in den letzten Wochen einen "erhöhten Anteil an Reise-assoziierten Fällen" beobachten. Auch Großveranstaltungen könnten einen merkbaren Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten. Glaubt man der Prognose, könnte bis nächsten Mittwoch 6800 Neuinfektionen also nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein - Tendenz steigend: Bis Herbst könnte sich ein Plateau von bis zu 30.000 neuen Fällen pro Tag bilden, warnte der Komplexitätsforscher Peter Klimek Anfang des Monats.

Spitalszahlen noch stabil

Aufgrund der niedrigen Hospitalisierungsrate könne das Gesundheitssystem aber sehr gut mit einer Sommerwelle umgehen, heißt es aus dem Gesundheitsressort. Tatsächlich bleibt die Zahl der mit Covid-Patientinnen und -Patienten belegten Intensivbetten stabil: Aktuell werden müssen 34 Personen in ganz Österreich intensivmedizinisch betreut werden, neun weniger als noch gestern. Genau neun Todesfälle an oder mit dem Virus wurden heute auch gemeldet.

511 Menschen werden mit Covid im Spital behandelt. Laut Prognose könnte sich dieser Wert bis Monatsende aber fast verdoppeln. Auch die Belastung der Intensivbetten wird steigen - wenn auch langsamer und auf niedrigerem Niveau. So könnten bis Monatsende etwa 60 Covid-Patientinnen und -Patienten intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Gesundheitsminister Johannes Rauch rechnete schon vorige Woche mit steigenden Zahlen im Sommer, das sei "keine Überraschung", sagte er gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Ein Lockdown war aber für den Ressortchef dennoch nicht "in Blickweite", ebenso wie Schulschließungen, die es - "so lange es geht" - zu verhindern gelte, um Bildungsverluste zu verhindern. Auch außerhalb Wiens werde die Maske aber wohl im Herbst zurückkehren, "weil es das gelindeste Mittel ist." Auch damit werde man leben müssen, erklärte Rauch.