Angekündigt waren sie für das Frühjahr - die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe gegen Covid-19. Zu diesem Zeitpunkt waren noch die Varianten BA.1 und BA.2 vorherrschend. Mittlerweile haben wir es vorrangig mit BA.5 zu tun. Doch die angepassten Vakzine sind noch nicht vorhanden. Moderna hat erst kürzlich Daten zu ihrem Impfstoff präsentiert, auch Biontech/Pfizer will neue Daten in Kürze vorlegen. Auch der französische Pharmakonzern Sanofi hat Mitte Juni bekannt gegeben, dass ihr Vakzin ebenso einen starke Immunantwort gegen Omikron auslöst. Die vollständigen Studienergebnisse sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, Sanofi hofft auf eine Zulassung des Boosters noch in diesem Jahr.